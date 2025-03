Hutnik Kraków – Skra Częstochowa: czy jest transmisja? (02.03.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Musiał

Hutnik – Skra, gdzie oglądać?

Spotkanie Hutnik – Skra będzie jednym z dwóch meczów Betclic 2. Ligi, które zaplanowano na 2 marca o godzinie 12:00. Będący gospodarzem krakowianie liczą na inaugurację rundy, co ma im pomóc w skutecznym awansie do wyżej klasy rozgrywkowej. Tymczasem Skra stara się wydobyć ze strefy spadkowej, co nie będzie łatwe, przez odjęte ujemne punkty.

Hutnik – Skra, czy jest transmisja?

Niedzielne spotkanie 20. kolejki Betclic 2. Ligi, nie będzie transmitowane na żywo w tradycyjnej telewizji. Mecz również nie będzie transmitowany w internecie. Przypomnijmy, że wybrane spotkania Betclic 2. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Hutnik – Skra, sonda

Hutnik – Skra, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem tego spotkania jest Hutnik Kraków. Wygraną tej drużyny można obstawiać po kursie 1.68 u bukmachera Betclic. Współczynnik na Skrę Częstochowa to 4.45. Ewentualny remis oznacza kurs 3.70.

Hutnik Kraków Skra Częstochowa 2.04 3.20 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2025 08:42 .

Gdzie obejrzeć mecz Hutnik – Skra? Mecz nie będzie dostępny w żadnej transmisji ani też nie będzie dostępny w internecie. Kiedy odbędzie się spotkanie Hutnik – Skra? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (2 marca) o godzinie 12:00.

