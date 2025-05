Hutnik Kraków – KKS Kalisz: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (11.05.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Wiktor Staszak

Na boiskach Betclic 2. Ligi zaprezentują się drużyny, które teoretycznie mogą zagrać ze sobą jeszcze raz. Warunkiem trzeciego meczu z udziałem Hutnika Kraków i KKS-u Kalisz jest jednak uczestnictwo tych drużyn w barażach. Klub z Małopolski aktualnie broni lokaty w czołowej szóstce. Z kolei przedstawiciel Wielkopolski wciąż nie stracił matematycznej szansy na znalezienie się w strefie barażowej.

Hutnik – KKS w TV

Spotkanie Hutnik Kraków – KKS Kalisz tym razem niestety nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie drogą internetową.

Hutnik – KKS, transmisja online

Nadchodzące starcie możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na wszystkie urządzenia. Rywalizację skomentuje Frank Dzieniecki.

Spotkania Betclic 2. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy podczas podać podczas zakładania konta w Betclic kod promocyjny GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości.

Hutnik – KKS, kto wygra?

Hutnik – KKS, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach u bukmachera Betclic nie jest drastyczna, ale wystarczająca do tego, aby wskazać faworyta. W teorii po trzy punkty w najbliższym ligowym meczu powinien sięgnąć Hutnik Kraków. Współczynnik na taki wariant to 2.18. Kurs na remis to 3.45. Wygraną KKS-u Kalisz można zagrać po kursie 2.95.

Hutnik Kraków KKS 1925 Kalisz 2.10 3.55 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2025 10:04 .

Gdzie obejrzeć mecz Hutnik Kraków – KKS Kalisz? Spotkanie obejrzysz na stronie internetowej sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Hutnik Kraków – KKS Kalisz? Mecz odbędzie się w niedzielę 11 maja, o godzinie 16:00.

