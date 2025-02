Hubert Hurkacz zagra w piątek o awans do półfinału turnieju ATP w Rotterdamie. Jego rywalem będzie Andrij Rublow. Mecz rozpocznie się około godziny 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Hurkacz - Rublow w TV i online.

Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Rublow, gdzie obejrzeć?

Hubert Hurkacz w drodze do ćwierćfinału turnieju w Rotterdamie wyeliminował Flavio Cobolliego i Jiriego Leheckę. Teraz przyjdzie mu się zmierzyć się z zajmującym 10. miejsce w rankingu ATP Andriejem Rublowem. Polak nie jest faworytem tego meczu, choć ma pozytywny bilans spotkań z tym rywalem.

Obaj zawodnicy mierzyli się do tej pory pięciokrotnie. Trzy spotkania zakończyły się wygranymi Hurkacza, natomiast dwa Rublowa. Ostatnie ich starcie miało jednak miejsce w 2023 roku. Piątkowe spotkanie będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Hurkacz – Rublow, transmisja w TV

Mecz Hurkacz – Rublow rozegrany zostanie w piątek (7 lutego) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2.

Hurkacz – Rublow: transmisja za darmo

Piątkowe spotkanie Huberta Hurkacza o awans do półfinału turnieju w Rotterdamie możesz obejrzeć za darmo korzystając z usługi STS TV. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Hurkacz – Rublow zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji “zakłady live” na stronie STS

Hurkacz – Rublow, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? wygraną Hurkacza

wygraną Rublowa wygraną Hurkacza 80%

wygraną Rublowa 20% 5+ Votes

