Hubert Hurkacz zagra w z Brandonem Nakashimą w ramach 2. rundy French Open. W roli faworyta do tej rywalizacji przystąpi reprezentant Polski. Sprawdź gdzie oglądać mecz Hurkacz - Nakashima za darmo.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Nakashima, gdzie obejrzeć?

Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie French Open niespodziewanie stoczył pięciosetowy pojedynek z reprezentantem Japonii Shintaro Mochizukim. Polak wyszedł z tego starcia zwycięsko i awansował do kolejnego etapu. Tym razem przyjdzie mu się zmierzy się z zajmującym 84. miejsce w rankingu ATP Brandonem Nakashimą.

Dla obu zawodników będzie to okazja do pierwszego pojedynku. Do tej pory nie spotkali się na jednym korcie. Rywalizację na kortach Rolanda Garrosa, która ma rozpocząć się o godzinie 11:00, będzie można oglądać dzięki transmisji w TV i online.

Hurkacz – Nakashima, transmisja w TV

Środowy mecz 2. rundy French Open Hurkacz – Nakashima rozpocznie się o godzinie 11:00. Mecz będzie transmitowany “na żywo” na kanale Eurosport 1, a skomentują go Maciej Łuczak i Radosław Szymanik.

Hurkacz – Nakashima: transmisja za darmo

Mecz Hurkacz – Nahaksima możesz również obejrzeć za pośrednictwem usługi STS TV, która w swojej ofercie ma transmisje ze wszystkich meczów French Open. Aby uzyskać dostęp wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Hurkacz – Nakashima zostanie odblokowana

Hurkacz – Nakashima, typ kibiców

Hurkacz – Nakashima, kursy bukmacherskie

Na papierze oraz zdaniem bukmacherów faworytem do zwycięstwa w środowym spotkaniu jest Hubert Hurkacz. Polak musi być jednak przygotowany na ciężką przeprawę, podobnie jak w pierwszej rundzie.

Hubert Hurkacz Brandon Nakashima 1.33 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2024 09:02 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Nakashima? Transmisja z meczu Hurkacz – Nakasima będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL i na kanale Eurosport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Nakashima? Spotkanie Hurkacz – Nakashima odbędzie się w środę (29 maja) o godzinie 11:00

