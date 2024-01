IMAGO/James Ross/AAP Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Mecz Hurkacza dzisiaj, transmisja na żywo

Hubert Hurkacz w roli faworyta przystąpi do meczu drugiej rundy Australian Open 2024. Zajmujący 9. miejsce w rankingu ATP reprezentant Polski zmierzy się z utalentowanym Czechem Jakubem Mensikiem. 18-latek plasuje się aktualnie na 142. miejscu na światowych listach. W pierwszej rundzie pokonał Denisa Szapowałowa.

Hurkacz do tej pory nie miał okazji mierzyć się z Mensikiem. Będzie to ich pierwszy pojedynek w historii. Hurkacz zagra w roli faworyta, ale nie może zlekceważyć swojego przeciwnika, który do głównej turnieju trafił dzięki trzem wygranym w kwalifikacjach.

Mecz Hurkacz – Mensik rozegrany zostanie w czwartek (18 stycznia) o godzinie 6:00 polskiego czasu.

Hurkacz – Mensik, transmisja w TV

Transmisji z drugiego występu Huberta Hurkacza w Australian Open nie zabraknie w telewizji. Mecz Hurkacz – Mensik transmitowany będzie “na żywo” na jednym z kanałów Eurosportu.

Hurkacz – Mensik: transmisja online

Czwartkową rywalizację Hurkacza z Mensikiem będzie można również śledzić dzięki usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy spełnić dwa warunki..

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Hurkacz – Mensik zostanie odblokowany

Kurs 150.00 na zwycięstwo Hurkacza z kodem GOAL

Bukmacher STS przygotował bardzo ciekawą promocję na występy polskich zawodników w Australian Open. Oferuje bonus 300 zł za trafiony tym na wygraną dowolnego Polaka w jego dowolnym meczu podczas turnieju. Aby skorzystać z promocji podaj podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie reprezentanta/reprezentantki Polski jako zwycięzcy jednego meczu singlowego, dowolnie wybranego przez Uczestnika spośród meczy singlowych, które rozegrane zostaną w ramach rozgrywek Australian Open w terminie 15-28 stycznia Minimalna stawka zakładu 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 300 zł.

Hurkacz – Mensik, typ kibiców

Kto awansuje do 3. rundy Australian Open? Hurkacz 100% Mensik 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Hurkacz

Mensik

O której mecz Hurkacz – Mensik?

Hubert Hurkacz zagra z Jakubem Mensikiem w meczu drugiej rundy Australian Open. Pojedynek odbędzie się w czwartek (17 stycznia) rano polskiego czasu. Spotkanie nie rozpocznie się przed godziną 6:00.

Hurkacz – Mensik, kursy bukmacherskie

Hubert Hurkacz jest zdecydowanie wyżej notowanym zawodnikiem, co sprawia również, że do czwartkowego spotkania przystąpi w roli wyraźnego faworyta.

Jakub Mensik Hubert Hurkacz 4.30 1.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 stycznia 2024 21:36 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Mensik? Transmisja z meczu Hurkacz – Mensik będzie dostępna na jednym z kanałów Eurosportu. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Mensik? Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (18 stycznia) o godzinie 6:00 rano polskiego czasu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.