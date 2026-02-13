Hull City – Chelsea: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na piątek (13 lutego) mecz 1/16 finału FA Cup.

Obserwuj nas w

PressFocus Na zdjęciu: Liam Delap

Hull City – Chelsea, gdzie oglądać?

W 1/32 finału do Pucharu Anglii zobaczymy mecz Hull City – Chelsea. Przeciwnikiem The Blues będzie przedstawiciel Championship. Gospodarze nie są bez szans na awans do Premier League, jednak w starciu z czołowym klubem angielskiej elity nie mają wielkich szans na sukces. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Hull City – Chelsea

Hull City – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Hull City – Chelsea nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.

Hull City – Chelsea, transmisja online

Mecz 1/16 finału Pucharu Anglii z udziałem Hull City i Chelsea będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Michał Zawacki i Dawid Sut.

Hull City – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta piątkowej rywalizacji wskazują Chelsea. Współczynnik na sukces drużyny gości to 1.24, przy kursie 10.00 na wygraną Hull City.

Hull Chelsea 10.0 6.50 1.24 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2026 13:44

Gdzie oglądać mecz Hull City – Chelsea? Spotkanie Hull City – Chelsea będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Hull City – Chelsea? Mecz odbędzie się już w piątek (13 lutego) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.