Hull City – Chelsea, gdzie oglądać?
W 1/32 finału do Pucharu Anglii zobaczymy mecz Hull City – Chelsea. Przeciwnikiem The Blues będzie przedstawiciel Championship. Gospodarze nie są bez szans na awans do Premier League, jednak w starciu z czołowym klubem angielskiej elity nie mają wielkich szans na sukces. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Hull City – Chelsea
Hull City – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Hull City – Chelsea nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.
Hull City – Chelsea, transmisja online
Mecz 1/16 finału Pucharu Anglii z udziałem Hull City i Chelsea będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Michał Zawacki i Dawid Sut.
Hull City – Chelsea, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta piątkowej rywalizacji wskazują Chelsea. Współczynnik na sukces drużyny gości to 1.24, przy kursie 10.00 na wygraną Hull City.
Spotkanie Hull City – Chelsea będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport.
Mecz odbędzie się już w piątek (13 lutego) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.