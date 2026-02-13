Hull City – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (13.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Andrey Santos

Hull City – Chelsea: typy bukmacherskie

W 1/16 finału Pucharu Anglii dojdzie do rywalizacji czołowych klubów Championship i Premier League. W konfrontacji na MKM Stadium wyraźnym faworytem będzie Chelsea, która ma ambicję końcowego triumfu w tych rozgrywkach. Gospodarzom pozostaje zaprezentowanie się z jak najlepszej strony i próba sprawienia pucharowej sensacji. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Hull City – Chelsea: ostatnie wyniki

Hull City pretenduje do znalezienia się w Premier League po kilku latach przerwy. Aktualnie jest to czwarty zespół w tabeli Championship, z pięcioma oczkami straty do miejsca dającego bezpośredni awans. Dystans ten mógłby być mniejszy, gdyby Hull nie straciło punktów z Watfordem (0:0) i Bristol City (2:3).

W miniony weekend Chelsea straciła punkty w Premier League po raz pierwszy za kadencji Liama Roseniora. The Blues wciąż są jednak niepokonani w lidze pod jego wodzą. Londyńczycy zremisowali 2:2 z Leeds United. Wcześniej wybrali się na wyjazdowy mecz z Wolverhampton Wanderers, który wygrali 3:1.

Hull City – Chelsea: historia

Kibice Hull City nie mają wielkich oczekiwać przed najbliższym meczem z Chelsea. Historia meczów bezpośrednich jasno wskazuje, że The Blues to wyraźnie lepszy zespół, który nie zwykł przegrywać w tej rywalizacji. Dwie ostatnie potyczki odbyły się w ramach Pucharu Anglii. W 2018 roku londyńczycy triumfowali aż 4:0, a dwa lata później 2:1 w spotkaniu wyjazdowym.

Hull City – Chelsea: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do piątkowego meczu przystąpi Chelsea. Wskazuje na to współczynnik 1.24 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Hull City możesz zagrać po kursie około 10.00.

Hull City – Chelsea: przewidywane składy

Hull City: Pandur; McNair, Egan, Hughes; Coyle, Slater, Lundstram, Giles; Gelhardt; Joseph, McBurnie

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Neto, Estevao, Garnacho; Delap

Hull City – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Hull City – Chelsea odbędzie się w piątek (13 lutego) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

