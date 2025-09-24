Huddersfield Town - Manchester City: gdzie oglądać? Transmisja z tego meczu EFL Cup będzie dostępna tylko online, ponieważ żadna telewizja nie uzyskała praw do rozgrywek.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Savinho

Huddersfield Town – Manchester City: gdzie oglądać za darmo?

Mecz z udziałem Huddersfield Town i Manchesteru City w ramach 1/16 finału Carabao Cup można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Po rejestracji z kodem GOAL wystarczy zagrać dowolny zakład za minimalną stawkę, a następnie przejść do sekcji zakładów na żywo. Tam znajdziesz transmisje wszystkich rywalizacji Pucharu Ligi Angielskiej.

Manchester City do środowej potyczki podejdzie w roli zdecydowanego faworyta. Tym bardziej że ekipa Josepa Guardioli po słabym starcie sezonu ostatnio wskoczyła na odpowiednie tory, będąc od trzech meczów bez porażki. Huddersfield z kolei nie potrafiło wygrać w żadnym z dwóch ostatnich występów. Na dodatek to ekipa z niższych klas rozgrywkowych, bo z League One.

Jak oglądać mecz Huddersfield Town – Manchester City w STS TV?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „ZAKŁADY LIVE” i wybrać spotkanie Huddersfield – Manchester City.

Huddersfield Town – Manchester City: transmisja w TV

Spotkanie Huddersfield Town – Manchester City nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji meczów EFL Cup w sezonie 2025/2026.

Huddersfield Town – Manchester City: stream online

Transmisję z meczu Huddersfield – Manchester City obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.

Kiedy i o której mecz Huddersfield Town – Manchester City? Spotkanie Huddersfield Town – Manchester City rozpocznie się w środę (24 września) o godzinie 20:45. Gdzie oglądać mecz Huddersfield Town – Manchester City? Transmisja ze spotkania Huddersfield – Man City nie będzie dostępna w telewizji. Mecz można oglądać dzięki usłudze STS TV.

