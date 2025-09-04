Holandia – Polska: transmisja na żywo. Gdzie oglądać mecz Polski? (04.09.2025)

Holandia – Polska: transmisja na żywo (04.09.2025)
Już w czwartek, 4 września 2025 roku, reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się na legendarnym stadionie De Kuip w Rotterdamie, a pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:45.
Gdzie oglądać mecz Polska – Holandia w TV?
Transmisja meczu Holandia – Polska dostępna będzie w otwartej telewizji. Kibice mogą obejrzeć spotkanie na żywo w TVP 1 oraz TVP Sport.
Holandia – Polska online: gdzie transmisja w internecie?
Dla tych, którzy wolą oglądać w internecie, mecz Polska – Holandia będzie transmitowany na żywo i za darmo na platformie sport.tvp.pl. Stream będzie również dostępny w aplikacji mobilnej TVP Sport.
O której godzinie mecz Polski dzisiaj?
Spotkanie eliminacyjne Holandia – Polska rozpocznie się 4 września 2025 o godzinie 20:45. To kluczowy mecz w walce o awans, ponieważ obie drużyny mają obecnie po 6 punktów w tabeli grupowej.
Holandia – Polska: najważniejsze informacje o transmisji
- Data meczu: czwartek, 4 września 2025
- Godzina: 20:45
- Stadion: De Kuip, Rotterdam
- Transmisja TV: TVP 1, TVP Sport
- Transmisja online: Sport.tvp.pl