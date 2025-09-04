Holandia – Polska: transmisja na żywo. Gdzie oglądać mecz Polski? (04.09.2025)

Reprezentacja Polski zagra dziś z Holandią w eliminacjach MŚ 2026. Kibice pytają: gdzie oglądać mecz Polska – Holandia na żywo i o której godzinie transmisja?

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Holandia – Polska: transmisja na żywo (04.09.2025)

Już w czwartek, 4 września 2025 roku, reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się na legendarnym stadionie De Kuip w Rotterdamie, a pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:45.

Gdzie oglądać mecz Polska – Holandia w TV?

Transmisja meczu Holandia – Polska dostępna będzie w otwartej telewizji. Kibice mogą obejrzeć spotkanie na żywo w TVP 1 oraz TVP Sport.

Holandia – Polska online: gdzie transmisja w internecie?

Dla tych, którzy wolą oglądać w internecie, mecz Polska – Holandia będzie transmitowany na żywo i za darmo na platformie sport.tvp.pl. Stream będzie również dostępny w aplikacji mobilnej TVP Sport.

O której godzinie mecz Polski dzisiaj?

Spotkanie eliminacyjne Holandia – Polska rozpocznie się 4 września 2025 o godzinie 20:45. To kluczowy mecz w walce o awans, ponieważ obie drużyny mają obecnie po 6 punktów w tabeli grupowej.

Holandia – Polska: najważniejsze informacje o transmisji