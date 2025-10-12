Holandia – Finlandia, gdzie oglądać?
W ramach eliminacji mistrzostw świata 2026, które zorganizują USA, Kanada i Meksyk odbędzie się mecz pierwszej i trzeciej drużyny grupy G. O punkty zagrają Holandia i Finlandia, czyli reprezentacje, które dzieli piłkarska przepaść. Gospodarze to zdecydowany faworyt, który chce przybliżyć się do wywalczenia bezpośredniego awansu na mundial. Z kolei przyjezdni mogą jedynie postarać się o sprawienie sensacji, którą byłoby już odebranie miejscowym kompletu punktów.. Gdzie można obejrzeć ten mecz?
Holandia – Finlandia, transmisja w TV
Spotkanie Holandia – Finlandia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 3.
Holandia – Finlandia, transmisja online
Mecz eliminacji mistrzostw świata 2026 będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze polsatboxgo.pl.
Holandia – Finlandia, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Holandii 83%
- Remis 17%
- Wygrana Finlandii 0%
12+ Votes
Holandia – Finlandia, kursy bukmacherskie
To spotkanie nie ma jednoznacznego faworyta. Współczynnik na wygraną Holandii to 1.11. Tymczasem wygraną Finlandii można zagrać po kursie 29.00. Z kolei remis wyceniono kursem 11.0.
Starcie Holandia – Finlandia będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 3, a także online w serwisie polsatboxgo.pl
Mecz odbędzie się w niedzielę (12 października) o godzinie 18:00.
