Holandia -Finlandia: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (12 października) mecz eliminacji mś.

Pressfocus Na zdjęciu: Tijani Reijnders

Holandia – Finlandia, gdzie oglądać?

W ramach eliminacji mistrzostw świata 2026, które zorganizują USA, Kanada i Meksyk odbędzie się mecz pierwszej i trzeciej drużyny grupy G. O punkty zagrają Holandia i Finlandia, czyli reprezentacje, które dzieli piłkarska przepaść. Gospodarze to zdecydowany faworyt, który chce przybliżyć się do wywalczenia bezpośredniego awansu na mundial. Z kolei przyjezdni mogą jedynie postarać się o sprawienie sensacji, którą byłoby już odebranie miejscowym kompletu punktów.. Gdzie można obejrzeć ten mecz?

Holandia – Finlandia, transmisja w TV

Spotkanie Holandia – Finlandia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 3.

Holandia – Finlandia, transmisja online

Mecz eliminacji mistrzostw świata 2026 będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze polsatboxgo.pl.

Holandia – Finlandia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Holandii

Remis

Wygrana Finlandii Wygrana Holandii 83%

Remis 17%

Wygrana Finlandii 0% 12+ Votes

Holandia – Finlandia, kursy bukmacherskie

To spotkanie nie ma jednoznacznego faworyta. Współczynnik na wygraną Holandii to 1.11. Tymczasem wygraną Finlandii można zagrać po kursie 29.00. Z kolei remis wyceniono kursem 11.0.

Holandia Finlandia 1.11 11.0 29.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 października 2025 16:05 .

Gdzie oglądać mecz Holandia – Finlandia? Starcie Holandia – Finlandia będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 3, a także online w serwisie polsatboxgo.pl Kiedy odbędzie się mecz Holandia – Finlandia? Mecz odbędzie się w niedzielę (12 października) o godzinie 18:00.

