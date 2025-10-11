Holandia – Finlandia: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2025)

Holandia – Finlandia, typy i przewidywania
W niedzielnym meczu kwalifikacji do mistrzostw świata 2026 o punkty rywalizować będą Holandia i Finlandia. To reprezentacje o nieporównywalnym potencjalne piłkarskim. Holendrów należy traktować jako kandydata do walki o medal na mundialu, na który muszą najpierw formalnie się dostać. Z kolei Finowie prawdopodobnie wkrótce zakończą eliminacje i obejrzą turniej w domach.
Holandia w meczu z Polską zdobyła tylko jedną bramkę. Przeciwko Malcie trafiła zaś do siatki aż ośmiokrotnie. W niedzielę tylu bramek nie należy się spodziewać, ale szansa na ofensywny pokaz siły Holendrów jest duża. Mój typ: wygrana Holandii.
Holandia – Finlandia, sytuacja kadrowa
Luuk de Jong
Nieznany
Niepewny
Calvin Stengs
Uraz mięśnia
Koniec października 2025
Quinten Timber
Uraz nogi
Koniec października 2025
Leo Väisänen
Uraz więzadła krzyżowego
Początek grudnia 2025
Daniel Håkans
Uraz kostki
Nieznany
Lukas Hradecky
Kontuzja kolana
Początek listopada 2025
Fredrik Jensen
Uraz nogi
Nieznany
Glen Kamara
Nieznany
Koniec października 2025
Tony Miettinen
Nieznany
Koniec października 2025
Adam Markhiev
Uraz kostki
Niepewny
Robert Ivanov
Żółte kartki
Po 1 meczu
Holandia – Finlandia, ostatnie wyniki
Drugie półrocze tego roku jest bardzo udane dla Holandii, która nie przegrała żadnego z pięciu spotkań. Pozwoliło to reprezentacji Oranje na zdobycie trzynastu punktów w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Jedyną kadrą, którą pozbawiła Holandię kompletu punktów była Polska, która zdołała ugrać remis na wyjeździe (1:1).
Nieznacznie słabiej w trwających kwalifikacjach wypada Finlandia, która wychodziła na boisko sześciokrotnie. Za tą reprezentacją już między innymi dwumecz z Polską, z którego Finowie wyszli nadspodziewanie dobrze. U siebie pokonali bowiem biało-czerwonych 2:1. Tak dobrze nie było już w delegacji, kiedy to Jan Urban i spółka pokonali Finów 3:1.
Holandia – Finlandia, historia
Reprezentacje te rywalizowały ze sobą w czerwcu tego roku. Wówczas nie byliśmy świadkami zaciętej konfrontacji. Holandia potrzebowała niespełna pół godziny gry, aby rozstrzygnąć losy tego spotkania z Finlandią. Gospodarze ulegli wówczas silniejszemu przeciwnikowi 0:2.
Holandia – Finlandia, kursy bukmacherskie
Holandia to bezdyskusyjny kandydat do wywalczenia bezpośredniego awansu na mistrzostwa świata, a co za tym idzie także faworyt niedzielnej konfrontacji. Zwycięstwo tej reprezentacji można zagrać po kursie 1.10. Sam remis należałoby uznać za sensację, o czym świadczy współczynnik między 9.25 a 11.00. Z kolei współczynnik na zdarzenie zakładające zwycięstwo Finlandii wynosi nawet 29.00.
Holandia – Finlandia, przewidywane składy
|2Jan Paul van Hecke
|5Nathan Aké
|10Memphis Depay
|13Robin Roefs
|16Jerdy Schouten
|17Quilindschy Hartman
|19Justin Kluivert
|20Teun Koopmeiners
|23Mark Flekken
|6Stefan de Vrij
|7Xavi Simons
|18Donyell Malen
|1Jesse Joronen
|2Matti Peltola
|6Naatan Skyttä
|8Robin Lod
|10Teemu Pukki
|13Anssi Suhonen
|16Topi Keskinen
|18Adrian Svanbäck
|22Casper Terho
|23Lucas Bergström
Holandia – Finlandia, kto wygra?
Holandia – Finlandia, transmisja meczu
Mecz Holandia – Finlandia będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale Polsat Sport 3 oraz w serwisie polsatboxgo. Początek spotkania w niedzielę, 12 października o godzinie 18:00
