Holandia – Finlandia: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2025)

Holandia - Finlandia: typy i kursy na niedzielny mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Frenkie de Jong
Pressfocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Holandia – Finlandia, typy i przewidywania

W niedzielnym meczu kwalifikacji do mistrzostw świata 2026 o punkty rywalizować będą Holandia i Finlandia. To reprezentacje o nieporównywalnym potencjalne piłkarskim. Holendrów należy traktować jako kandydata do walki o medal na mundialu, na który muszą najpierw formalnie się dostać. Z kolei Finowie prawdopodobnie wkrótce zakończą eliminacje i obejrzą turniej w domach.

Holandia w meczu z Polską zdobyła tylko jedną bramkę. Przeciwko Malcie trafiła zaś do siatki aż ośmiokrotnie. W niedzielę tylu bramek nie należy się spodziewać, ale szansa na ofensywny pokaz siły Holendrów jest duża. Mój typ: wygrana Holandii.

Holandia – Finlandia, sytuacja kadrowa

Holandia – Finlandia, ostatnie wyniki

Drugie półrocze tego roku jest bardzo udane dla Holandii, która nie przegrała żadnego z pięciu spotkań. Pozwoliło to reprezentacji Oranje na zdobycie trzynastu punktów w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Jedyną kadrą, którą pozbawiła Holandię kompletu punktów była Polska, która zdołała ugrać remis na wyjeździe (1:1).

Nieznacznie słabiej w trwających kwalifikacjach wypada Finlandia, która wychodziła na boisko sześciokrotnie. Za tą reprezentacją już między innymi dwumecz z Polską, z którego Finowie wyszli nadspodziewanie dobrze. U siebie pokonali bowiem biało-czerwonych 2:1. Tak dobrze nie było już w delegacji, kiedy to Jan Urban i spółka pokonali Finów 3:1.

Holandia – Finlandia, historia

Reprezentacje te rywalizowały ze sobą w czerwcu tego roku. Wówczas nie byliśmy świadkami zaciętej konfrontacji. Holandia potrzebowała niespełna pół godziny gry, aby rozstrzygnąć losy tego spotkania z Finlandią. Gospodarze ulegli wówczas silniejszemu przeciwnikowi 0:2.

Holandia – Finlandia, kursy bukmacherskie

Holandia to bezdyskusyjny kandydat do wywalczenia bezpośredniego awansu na mistrzostwa świata, a co za tym idzie także faworyt niedzielnej konfrontacji. Zwycięstwo tej reprezentacji można zagrać po kursie 1.10. Sam remis należałoby uznać za sensację, o czym świadczy współczynnik między 9.25 a 11.00. Z kolei współczynnik na zdarzenie zakładające zwycięstwo Finlandii wynosi nawet 29.00.

Holandia – Finlandia, przewidywane składy

Holandia – Finlandia, kto wygra?

Holandia – Finlandia, transmisja meczu

Mecz Holandia – Finlandia będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale Polsat Sport 3 oraz w serwisie polsatboxgo. Początek spotkania w niedzielę, 12 października o godzinie 18:00

