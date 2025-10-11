Holandia – Finlandia: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2025)

Pressfocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Holandia – Finlandia, typy i przewidywania

W niedzielnym meczu kwalifikacji do mistrzostw świata 2026 o punkty rywalizować będą Holandia i Finlandia. To reprezentacje o nieporównywalnym potencjalne piłkarskim. Holendrów należy traktować jako kandydata do walki o medal na mundialu, na który muszą najpierw formalnie się dostać. Z kolei Finowie prawdopodobnie wkrótce zakończą eliminacje i obejrzą turniej w domach.

Holandia w meczu z Polską zdobyła tylko jedną bramkę. Przeciwko Malcie trafiła zaś do siatki aż ośmiokrotnie. W niedzielę tylu bramek nie należy się spodziewać, ale szansa na ofensywny pokaz siły Holendrów jest duża. Mój typ: wygrana Holandii.

Holandia – Finlandia, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Holandia Zawodnik Powrót Luuk de Jong Nieznany Niepewny Calvin Stengs Uraz mięśnia Koniec października 2025 Quinten Timber Uraz nogi Koniec października 2025

Kontuzje i zawieszenia Finlandia Zawodnik Powrót Leo Väisänen Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2025 Daniel Håkans Uraz kostki Nieznany Lukas Hradecky Kontuzja kolana Początek listopada 2025 Fredrik Jensen Uraz nogi Nieznany Glen Kamara Nieznany Koniec października 2025 Tony Miettinen Nieznany Koniec października 2025 Adam Markhiev Uraz kostki Niepewny Robert Ivanov Żółte kartki Po 1 meczu

Holandia – Finlandia, ostatnie wyniki

Drugie półrocze tego roku jest bardzo udane dla Holandii, która nie przegrała żadnego z pięciu spotkań. Pozwoliło to reprezentacji Oranje na zdobycie trzynastu punktów w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Jedyną kadrą, którą pozbawiła Holandię kompletu punktów była Polska, która zdołała ugrać remis na wyjeździe (1:1).

Nieznacznie słabiej w trwających kwalifikacjach wypada Finlandia, która wychodziła na boisko sześciokrotnie. Za tą reprezentacją już między innymi dwumecz z Polską, z którego Finowie wyszli nadspodziewanie dobrze. U siebie pokonali bowiem biało-czerwonych 2:1. Tak dobrze nie było już w delegacji, kiedy to Jan Urban i spółka pokonali Finów 3:1.

Holandia – Finlandia, historia

Reprezentacje te rywalizowały ze sobą w czerwcu tego roku. Wówczas nie byliśmy świadkami zaciętej konfrontacji. Holandia potrzebowała niespełna pół godziny gry, aby rozstrzygnąć losy tego spotkania z Finlandią. Gospodarze ulegli wówczas silniejszemu przeciwnikowi 0:2.

Holandia – Finlandia, kursy bukmacherskie

Holandia to bezdyskusyjny kandydat do wywalczenia bezpośredniego awansu na mistrzostwa świata, a co za tym idzie także faworyt niedzielnej konfrontacji. Zwycięstwo tej reprezentacji można zagrać po kursie 1.10. Sam remis należałoby uznać za sensację, o czym świadczy współczynnik między 9.25 a 11.00. Z kolei współczynnik na zdarzenie zakładające zwycięstwo Finlandii wynosi nawet 29.00.

Holandia – Finlandia, przewidywane składy

Holandia Ronald Koeman Finlandia Jacob Friis Holandia Ronald Koeman 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Verbruggen 22 Dumfries 3 Timber 4 Dijk 15 Ven 8 Gravenberch 14 Reijnders 21 Jong 12 Frimpong 9 Weghorst 11 Gakpo 19 Källman 20 Pohjanpalo 9 Walta 14 Kairinen 15 Tenho 7 Antman 3 Stahl 21 Koski 5 Lahteenmaki 17 Alho 12 Sinisalo 1 Verbruggen 22 Dumfries 3 Timber 4 Dijk 15 Ven 8 Gravenberch 14 Reijnders 21 Jong 12 Frimpong 9 Weghorst 11 Gakpo 19 Källman 20 Pohjanpalo 9 Walta 14 Kairinen 15 Tenho 7 Antman 3 Stahl 21 Koski 5 Lahteenmaki 17 Alho 12 Sinisalo 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 5-3-2 5-3-2 Przewidywany skład Finlandia Jacob Friis Rezerwowi 2 Jan Paul van Hecke 5 Nathan Aké 10 Memphis Depay 13 Robin Roefs 16 Jerdy Schouten 17 Quilindschy Hartman 19 Justin Kluivert 20 Teun Koopmeiners 23 Mark Flekken 6 Stefan de Vrij 7 Xavi Simons 18 Donyell Malen 1 Jesse Joronen 2 Matti Peltola 6 Naatan Skyttä 8 Robin Lod 10 Teemu Pukki 13 Anssi Suhonen 16 Topi Keskinen 18 Adrian Svanbäck 22 Casper Terho 23 Lucas Bergström

Holandia – Finlandia, kto wygra?

Szanse na zwycięstwo Wygrana Holandii

Remis

Wygrana Finlandii Wygrana Holandii

Remis

Wygrana Finlandii 0 Votes

Holandia – Finlandia, transmisja meczu

Mecz Holandia – Finlandia będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale Polsat Sport 3 oraz w serwisie polsatboxgo. Początek spotkania w niedzielę, 12 października o godzinie 18:00

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.