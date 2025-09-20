Bayern Monachium w sobotę (20 września) zmierzy się na wyjeździe z Hoffenheim w 4. kolejce rozgrywek Bundesligi. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Hoffenheim – Bayern, gdzie oglądać?

Bayern Monachium już w najbliższą sobotę zagra kolejny mecz ligowy. Bawarczycy w ramach 4. kolejki rozgrywek Bundesligi zmierzy się na wyjeździe z Hoffenheim. Rywalizację na PreZero Arena można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Wystarczy tylko zarejestrować się u bukmachera, a następnie wpłacić środki na konto. Wówczas dostęp do darmowej transmisji, która znajduje się w sekcji zakładów live, zostanie odblokowany.

Jak oglądać mecz Hoffenheim – Bayern w STS TV?

Mecz Hoffenheim – Bayern Monachium możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Hoffenheim – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Hoffenheim – Bayern, transmisja w TV

Spotkanie Hoffenheim – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Jednak, żeby obejrzeć występ mistrzów Niemiec, trzeba najpierw wykupić odpowiedni pakiet u operatora.

Hoffenheim – Bayern, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można oczywiście obejrzeć online za pośrednictwem STS TV. Natomiast inną opcją jest wykupienie subskrypcji na stronie internetowej elevensports.pl.

Hoffenheim – Bayern, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Hoffenheim

remisem

wygraną Bayernu wygraną Hoffenheim

remisem

wygraną Bayernu 0 Votes

