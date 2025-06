Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania – Francja: gdzie oglądać?

W czwartek wyłoniony zostanie drugi finalista obecnej Ligi Narodów. W Stuttgarcie dojdzie do prawdziwego hitu, w którym o awans do finału zagrają reprezentacje Hiszpanii oraz Francji. Będzie to rewanż za półfinał ostatnich Mistrzostw Europy, w którym lepsza okazała się Hiszpania. Teraz również przystąpi do tej rywalizacji w roli faworyta. Mecz będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Hiszpania – Francja: transmisja TV

Drugi mecz 1/2 finału Ligi Narodów Hiszpania – Francja odbędzie się w czwartek (5 czerwca) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego meczu będzie prowadzona „na żywo” na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Hiszpania – Francja: stream i transmisja online

Rywalizację pomiędzy Hiszpanią i Francją będzie można oglądać dzięki transmisji online. Będzie ona dostępna za pośrednictwem usługi Polsat Box Go.

Hiszpania – Francja: kto wygra?

Hiszpania – Francja, kursy bukmacherów

Drugi półfinałowy mecz Ligi Narodów nie ma zdecydowanego faworyta. Bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną w tym spotkaniu dają reprezentacji Hiszpanii.

Hiszpania Francja 2.42 3.25 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 4 czerwca 2025 11:16 .

Kiedy odbędzie się mecz Hiszpania – Francja? Spotkanie Hiszpania – Francja w Lidze Narodów rozegrane zostanie w czwartek (5 czerwca) o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Hiszpania – Francja? Mecz Hiszpania – Francja będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

