Hibernian F.C. - Legia Warszawa: Transmisja w TV i online. W czwartek Wojskowi rozpoczną walkę o awans do Ligi Konferencji Europy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Hibernian - Legia.

PressFocus Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Hibernian – Legia, gdzie oglądać?

W czwartkowy wieczór Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie z Hibernian w ramach IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Edwarda Iordanescu przystąpią do tej rywalizacji w złych nastrojach. W ostatnim meczu ponieśli bowiem porażkę z Wisłą Płock (0:1).

Hibernian natomiast od początku sezonu imponuje wysoką formą. Szkocki zespół w swoim ostatnim występie odniósł pewne zwycięstwo nad Livingston (2:0). Nadchodząca rywalizacja z Legią Warszawa zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco.

Hibernian – Legia, transmisja w TV

Spotkanie Hibernian – Legia Warszawa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2.

Hibernian – Legia, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację drogą online obejrzysz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Hibernian – Legia, kto wygra?

Hibernian – Legia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowego pojedynku jest Legia Warszwa. Jeśli rozważasz typ na wygraną polskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa Hibernian natomiast sięga nawet 3.00.

Hibernian Legia Warszawa 2.90 3.60 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 08:44 .

Gdzie oglądać mecz Hibernian – Legia? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Rywalizację możesz również śledzić w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Hibernian – Legia? Mecz odbędzie się już w czwartek (21 sierpnia) o godzinie 21:00.

