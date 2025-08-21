Hibernian – Legia, gdzie oglądać?
W czwartkowy wieczór Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie z Hibernian w ramach IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Edwarda Iordanescu przystąpią do tej rywalizacji w złych nastrojach. W ostatnim meczu ponieśli bowiem porażkę z Wisłą Płock (0:1).
Hibernian natomiast od początku sezonu imponuje wysoką formą. Szkocki zespół w swoim ostatnim występie odniósł pewne zwycięstwo nad Livingston (2:0). Nadchodząca rywalizacja z Legią Warszawa zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco.
Hibernian – Legia, transmisja w TV
Spotkanie Hibernian – Legia Warszawa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2.
Hibernian – Legia, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację drogą online obejrzysz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.
Hibernian – Legia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Hibernian 12%
- remisem 4%
- wygraną Legii 85%
26+ Votes
Hibernian – Legia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem czwartkowego pojedynku jest Legia Warszwa. Jeśli rozważasz typ na wygraną polskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa Hibernian natomiast sięga nawet 3.00.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Rywalizację możesz również śledzić w usłudze Polsat Box Go.
Mecz odbędzie się już w czwartek (21 sierpnia) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.