Hibernian F.C. – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.08.2025)

19:17, 21. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Hibernian F.C. - Legia Warszawa: Transmisja w TV i online. W czwartek Wojskowi rozpoczną walkę o awans do Ligi Konferencji Europy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Hibernian - Legia.

Steve Kapuadi
PressFocus Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Hibernian – Legia, gdzie oglądać?

W czwartkowy wieczór Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie z Hibernian w ramach IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Edwarda Iordanescu przystąpią do tej rywalizacji w złych nastrojach. W ostatnim meczu ponieśli bowiem porażkę z Wisłą Płock (0:1).

Hibernian natomiast od początku sezonu imponuje wysoką formą. Szkocki zespół w swoim ostatnim występie odniósł pewne zwycięstwo nad Livingston (2:0). Nadchodząca rywalizacja z Legią Warszawa zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco.

Hibernian – Legia, transmisja w TV

Spotkanie Hibernian – Legia Warszawa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2.

Hibernian – Legia, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację drogą online obejrzysz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Hibernian – Legia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Hibernian
  • remisem
  • wygraną Legii
  • wygraną Hibernian 12%
  • remisem 4%
  • wygraną Legii 85%

26+ Votes

Hibernian – Legia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowego pojedynku jest Legia Warszwa. Jeśli rozważasz typ na wygraną polskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa Hibernian natomiast sięga nawet 3.00.

Hibernian
Legia Warszawa
2.90
3.60
2.45
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 08:44.
