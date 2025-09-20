Hellas Werona - Juventus: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w Serie A z udziałem Starej Damy i Gialloblu będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Hellas Werona – Juventus FC: gdzie oglądać za darmo?

Sobotnie spotkanie Hellas Werona z Juventusem można obejrzeć w telewizji, a także online. Jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z bukmacherów. Ciekawe rozwiązanie przygotował bukmacher Betclic, dzięki któremu mecze Serie A można oglądać za darmo.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juventus i Hellas Werona to ekipy, które już od startu sezonu ligi włoskiej koncentrują się na innych celach. Stara Dama celuje w odzyskanie mistrzostwa Włoch. Z kolei Gialloblu mają nadzieję, że finalnie uda im się w tej kampanii utrzymać w Serie A. Obecnie obie drużyny dzieli w ligowej klasyfikacji różnica siedmiu oczek.

Jak oglądać mecz Hellas Werona – Juventus FC online?

Serie A to rozgrywki, które można oglądać w internecie dzięki kilku platformowa. Między innymi Polsat Box Go oraz usłudze streamingowej CANAL+. Aktualnie dostęp do pakietu Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Dzięki wspominanemu wariantowi na platformie streamingowej CANAL+ można oglądać nie tylko zmagania najlepszych włoskich drużyn. Usługa obejmuje także transmisje rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League, La Liga czy Ligi Mistrzów i meczów żużlowej PGE Ekstraligi. Każdy kibic sportu może znaleźć zatem coś dla siebie. Tym bardziej że w ofercie nie brakuje również turniejów tenisowych.

Hellas Werona – Juventus FC: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Hellas Werona – Juventus rozpocznie się w sobotę, 20 września o godzinie 18:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eleven Sports 2. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Dominik Guziak.

Hellas Werona – Juventus FC: stream online

Sobotnie starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Z rozwiązań można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV. Ponadto dostęp do meczu Hellas Werona – Juventus zapewnił usługa Betclic TV. Można z tej opcji korzystania w sposób standardowy na stronie internetowej, a także dzięki dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilny takie jak smartfon czy tablet.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Hellas Werona

wygraną Juventusu

remisem wygraną Hellas Werona 0%

wygraną Juventusu 100%

remisem 0% 1+ Votes

Gdzie oglądać mecz Hellas Werona – Juventus FC? Transmisja ze spotkania Hellas Werona – Juventus będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także w usługach streamingowych CANAL+ i Polsat Box Go oraz na stronie internetowej ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Hellas Werona – Juventus FC? Spotkanie Hellas Werona – Juventus odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.