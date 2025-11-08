Hamburger SV – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.11.2025)

Hamburger SV podejmie Borussię Dortmund w meczu 10. kolejki 1. Bundesligi. Mecz odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godz. 15:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja na żywo.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Hamburger SV – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

Hamburger SV zagra z Borussią Dortmund na Volksparkstadion w meczu 10. kolejki 1. Bundesligi. Dla miejscowych fanów będzie to wyjątkowe wydarzenie. Po długiej nieobecności w elicie sześciokrotni mistrzowie Niemiec chcą sprawić niespodziankę w starciu z gigantem. Początek sezonu był obiecujący dla hamburczyków, ale ostatnie tygodnie przyniosły spadek formy. Drużyna prowadzona przez Merlina Polzina przegrała trzy kolejne spotkania i zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli.

Tymczasem Borussia Dortmund łączy ligowe zmagania z rywalizacją w Lidze Mistrzów. W tygodniu ekipa z Zagłębia Ruhry doznała bolesnej porażki na Etihad Stadium z Manchesterem City (1:4), ale w Bundeslidze prezentuje się znacznie lepiej. Ekipa Niko Kovaca odniosła dwa zwycięstwa z rzędu, które pozwoliły im awansować na trzecie miejsce w tabeli.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hamburger SV – Borussia Dortmund: transmisja w TV

Spotkanie Hamburger SV – Borussia Dortmund będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 3. Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Sebastian Chabiniak, a pierwszy gwizdek na Volksparkstadion rozbrzmi o godzinie 15:30.

Hamburger SV – Borussia Dortmund: stream online

Mecz Hamburger – Borussia Dortmund można również śledzić na żywo w internecie na portalu elevensports.pl oraz u bukmachera STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków.

Jak oglądać mecz Hamburger – Borussia Dortmund w STS TV?

Rywalizację Hamburger SV – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV.

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Hamburger – Borussia Dortmund zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hamburger SV – Borussia Dortmund: sonda

Kto wygra spotkanie w Hamburgu? HSV

Remis

Borussia Dortmund HSV 67%

Remis 0%

Borussia Dortmund 33% 3+ Votes

Hamburger SV – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Hamburger SV Borussia Dortmund 3.85 4.00 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2025 13:36 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Hamburger SV – Borussia Dortmund? Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 8 listopada, o godzinie 15:30. Kiedy odbędzie się mecz Hamburger SV – Borussia Dortmund? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 3 oraz na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.