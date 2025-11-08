Hamburger SV – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.11.2025)

Hamburger SV – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?
Hamburger SV zagra z Borussią Dortmund na Volksparkstadion w meczu 10. kolejki 1. Bundesligi. Dla miejscowych fanów będzie to wyjątkowe wydarzenie. Po długiej nieobecności w elicie sześciokrotni mistrzowie Niemiec chcą sprawić niespodziankę w starciu z gigantem. Początek sezonu był obiecujący dla hamburczyków, ale ostatnie tygodnie przyniosły spadek formy. Drużyna prowadzona przez Merlina Polzina przegrała trzy kolejne spotkania i zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli.
Tymczasem Borussia Dortmund łączy ligowe zmagania z rywalizacją w Lidze Mistrzów. W tygodniu ekipa z Zagłębia Ruhry doznała bolesnej porażki na Etihad Stadium z Manchesterem City (1:4), ale w Bundeslidze prezentuje się znacznie lepiej. Ekipa Niko Kovaca odniosła dwa zwycięstwa z rzędu, które pozwoliły im awansować na trzecie miejsce w tabeli.
Hamburger SV – Borussia Dortmund: transmisja w TV
Spotkanie Hamburger SV – Borussia Dortmund będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 3. Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Sebastian Chabiniak, a pierwszy gwizdek na Volksparkstadion rozbrzmi o godzinie 15:30.
Hamburger SV – Borussia Dortmund: stream online
Mecz Hamburger – Borussia Dortmund można również śledzić na żywo w internecie na portalu elevensports.pl oraz u bukmachera STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków.
Jak oglądać mecz Hamburger – Borussia Dortmund w STS TV?
Rywalizację Hamburger SV – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV.
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Hamburger – Borussia Dortmund zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Hamburger SV – Borussia Dortmund: sonda
Kto wygra spotkanie w Hamburgu?
- HSV 67%
- Remis 0%
- Borussia Dortmund 33%
3+ Votes
Hamburger SV – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 8 listopada, o godzinie 15:30.
Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 3 oraz na stronie elevensports.pl.
