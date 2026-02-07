Górnik Zabrze i Lech Poznań zmierzą się ze sobą w sobotnim hicie PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Kubicki

Górnik – Lech, gdzie oglądać?

W sobotni wieczór kibiców PKO Ekstraklasy czeka jedno z najciekawszych spotkań 20. kolejki, w którym Górnik Zabrze podejmie na własnym stadionie Lecha Poznań. Gospodarze przystąpią do tego starcia po zwycięstwie nad Piastem Gliwice (2:1).

Lech Poznań mierzył się ostatnio z tym samym rywalem, ale z odmiennym szczęściem. Kolejorz poniósł bowiem bolesną porażkę (0:1). Nadchodząca rywalizacja w Zabrzu zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Górnik – Lech, transmisja w TV

Spotkanie Górnik Zabrze – Lech Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3.

Górnik – Lech, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Górnik – Lech, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej potyczki jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwa Lecha Poznań natomiast sięga nawet 2.85.

Górnik Zabrze Lech Poznań 2.40 3.45 3.00 Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 19:09

Gdzie oglądać mecz Górnik – Lech? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze internetowej Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Górnik – Lech? Mecz odbędzie się już w sobotę (7 lutego) o godzinie 20:30.

