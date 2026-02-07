Górnik – Lech, gdzie oglądać?
W sobotni wieczór kibiców PKO Ekstraklasy czeka jedno z najciekawszych spotkań 20. kolejki, w którym Górnik Zabrze podejmie na własnym stadionie Lecha Poznań. Gospodarze przystąpią do tego starcia po zwycięstwie nad Piastem Gliwice (2:1).
Lech Poznań mierzył się ostatnio z tym samym rywalem, ale z odmiennym szczęściem. Kolejorz poniósł bowiem bolesną porażkę (0:1). Nadchodząca rywalizacja w Zabrzu zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
Górnik – Lech, transmisja w TV
Spotkanie Górnik Zabrze – Lech Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3.
Górnik – Lech, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
Górnik – Lech, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Górnika
- remisem
- wygraną Lecha
0 Votes
Górnik – Lech, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej potyczki jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwa Lecha Poznań natomiast sięga nawet 2.85.
Mecz odbędzie się już w sobotę (7 lutego) o godzinie 20:30.
