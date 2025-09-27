GKS Tychy – Pogoń Siedlce: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (27.09.2025) 

18:01, 27. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

GKS Tychy - Pogoń Siedlce: gdzie obejrzeć za darmo? Transmisja z tego meczu nie będzie dostępna w telewizji. Pozostaje tylko stream online.

Marcel Błachiewicz
fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Błachiewicz
Oglądaj mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce ZA DARMO w Betclic TV!

GKS Tychy – Pogoń Siedlce: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce w 11. kolejce Betclic 1. Ligi można obejrzeć w telewizji i online. Darmową transmisję udostępni platforma Betclic TV. Usługa jest legalna i umożliwia oglądanie spotkań w dobrej jakości.

Założenie konta w Betclic z kodem GOALPL gwarantuje 50 PLN na start. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut, a po wpłacie dowolnej kwoty transmisja będzie odblokowana na laptopie, telefonie i tablecie.

Oglądaj mecz i odbierz 50 PLN na start w Betclic! Zakład bez ryzyka!

Jak oglądać mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce w Betclic TV?

Aby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, wykonaj poniższe kroki:

  1. Zarejestruj konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL,
  2. Wpłać dowolną kwotę lub postaw kupon,
  3. Wejdź do zakładów live i uruchom transmisję meczu GKS Tychy – Pogoń Siedlce.

GKS Tychy – Pogoń Siedlce: transmisja TV

Transmisja tego meczu nie będzie dostępna w standardowej telewizji. Mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 19:30.

GKS Tychy – Pogoń Siedlce: stream online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Transmisja online będzie możliwa na stronie SPORT.TVP.PL, w aplikacji TVP Sport oraz w serwisie Betclic TV.

Kiedy i o której mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce?

Spotkanie GKS Tychy – Pogoń Siedlce odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 19:30.

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce?

Mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce będzie transmitowany w telewizji na sport.tvp.pl i TVP Sport, a online na SPORT.TVP.PL oraz Betclic TV.