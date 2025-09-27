GKS Tychy – Pogoń Siedlce: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (27.09.2025) 

GKS Tychy - Pogoń Siedlce: gdzie obejrzeć za darmo? Transmisja z tego meczu nie będzie dostępna w telewizji. Pozostaje tylko stream online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Błachiewicz

GKS Tychy – Pogoń Siedlce: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce w 11. kolejce Betclic 1. Ligi można obejrzeć w telewizji i online. Darmową transmisję udostępni platforma Betclic TV. Usługa jest legalna i umożliwia oglądanie spotkań w dobrej jakości.

Założenie konta w Betclic z kodem GOALPL gwarantuje 50 PLN na start. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut, a po wpłacie dowolnej kwoty transmisja będzie odblokowana na laptopie, telefonie i tablecie.

Jak oglądać mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce w Betclic TV?

Aby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, wykonaj poniższe kroki:

Zarejestruj konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL, Wpłać dowolną kwotę lub postaw kupon, Wejdź do zakładów live i uruchom transmisję meczu GKS Tychy – Pogoń Siedlce.

GKS Tychy – Pogoń Siedlce: transmisja TV

Transmisja tego meczu nie będzie dostępna w standardowej telewizji. Mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 19:30.

GKS Tychy – Pogoń Siedlce: stream online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Transmisja online będzie możliwa na stronie SPORT.TVP.PL, w aplikacji TVP Sport oraz w serwisie Betclic TV.