GKS Tychy – Pogoń Siedlce: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (27.09.2025) 

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
GKS Tychy – Pogoń Siedlce: gdzie obejrzeć za darmo?
Mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce w 11. kolejce Betclic 1. Ligi można obejrzeć w telewizji i online. Darmową transmisję udostępni platforma Betclic TV. Usługa jest legalna i umożliwia oglądanie spotkań w dobrej jakości.
Założenie konta w Betclic z kodem GOALPL gwarantuje 50 PLN na start. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut, a po wpłacie dowolnej kwoty transmisja będzie odblokowana na laptopie, telefonie i tablecie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak oglądać mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce w Betclic TV?
Aby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, wykonaj poniższe kroki:
- Zarejestruj konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL,
- Wpłać dowolną kwotę lub postaw kupon,
- Wejdź do zakładów live i uruchom transmisję meczu GKS Tychy – Pogoń Siedlce.
Kto wygra mecz?
- GKS Tychy 75%
- Pogoń Siedlce 0%
- Będzie remis 25%
4+ Votes
GKS Tychy – Pogoń Siedlce: transmisja TV
Transmisja tego meczu nie będzie dostępna w standardowej telewizji. Mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 19:30.
GKS Tychy – Pogoń Siedlce: stream online
Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Transmisja online będzie możliwa na stronie SPORT.TVP.PL, w aplikacji TVP Sport oraz w serwisie Betclic TV.
Spotkanie GKS Tychy – Pogoń Siedlce odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 19:30.
Mecz GKS Tychy – Pogoń Siedlce będzie transmitowany w telewizji na sport.tvp.pl i TVP Sport, a online na SPORT.TVP.PL oraz Betclic TV.