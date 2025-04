GKS Katowice – Puszcza Niepołomice: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (12.04.2025)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

GKS – Puszcza, gdzie oglądać?

GKS Katowice w pierwszym sezonie po powrocie do Ekstraklasy notuje imponujący wynik. Zajmuje wysoką, dziewiątą lokatę w tabeli i nie musi obawiać się o utrzymanie. Zupełnie inaczej do końcówki kampanii podchodzi Puszcza Niepołomice, która walczy o ligowy byt. Przed sobotnim meczem tych ekip ma raptem dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

GKS – Puszcza, transmisja TV

Sobotni mecz GKS Katowice – Puszcza Niepołomice rozpocznie się o godzinie 14:45. Telewizyjną transmisję z tej rywalizacji udostępnia CANAL+ Sport 3.

GKS – Puszcza, transmisja online

To spotkanie można obejrzeć również w internecie dzięki Canal+ online. Dostęp można uzyskać poprzez zakup pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Dodatkowo w abonamencie znajdą się także transmisję spotkań Premier League, La Ligi i Ligi Mistrzów.

GKS – Puszcza, kto wygra?

GKS – Puszcza, kursy bukmacherskie

Faworytem według bukmacherów jest GKS Katowice. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.85. W przypadku ewentualnej wygranej Puszczy Niepołomice jest to aż 4.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.60. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS.Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

GKS Katowice Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2025 11:59 .

Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Puszcza Niepołomice? Ten mecz można oglądać w telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz w internecie na CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz GKS Katowice – Puszcza Niepołomice? Spotkanie rozpocznie się w sobotę (12 kwietnia) o godzinie 14:45.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.