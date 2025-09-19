GKS Katowice – Cracovia: gdzie oglądać?
Piątkowe spotkanie z udziałem GKS-u Katowice i Cracovii można obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a także w internecie. Prawa do śledzenia meczów PKO BP Ekstraklasy posiada CANAL+ Sport, transmitujący poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, a także w usłudze streamingowej CANAL+.
GKS Katowice i Cracovia to ekipy, koncentrujące się aktualnie na innych celach. Ślązacy skupiają się na walce o ligowy byt i jak najszybszym odskoczeniu od strefy spadkowej. Drużyna dowodzona przez Lukę Elsnera marzy natomiast o wywalczeniu na koniec rozgrywek miejsca premiowanego grą w eliminacjach do europejskich pucharów.
GKS Katowice – Cracovia: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Cracovia rozpocznie się w piątek, 19 września o godzinie 18:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Rywalizację skomentują Filip Surma i Michał Trela.
GKS Katowice – Cracovia: stream online
Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) dostęp kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Reklama
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną GKS-u 38%
- wygraną Cracovii 38%
- remisem 25%
8+ Votes
Spotkanie GKS Katowice – Cracovia rozpocznie się w piątek, 19 września o godzinie 18:00.
Transmisję ze spotkania GKS Katowice – Cracovia można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.