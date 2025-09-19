GKS Katowice - Cracovia: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem GKS-u Katowice i Cracovii będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Cracovia

GKS Katowice – Cracovia: gdzie oglądać?

Piątkowe spotkanie z udziałem GKS-u Katowice i Cracovii można obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a także w internecie. Prawa do śledzenia meczów PKO BP Ekstraklasy posiada CANAL+ Sport, transmitujący poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, a także w usłudze streamingowej CANAL+.

GKS Katowice i Cracovia to ekipy, koncentrujące się aktualnie na innych celach. Ślązacy skupiają się na walce o ligowy byt i jak najszybszym odskoczeniu od strefy spadkowej. Drużyna dowodzona przez Lukę Elsnera marzy natomiast o wywalczeniu na koniec rozgrywek miejsca premiowanego grą w eliminacjach do europejskich pucharów.

GKS Katowice – Cracovia: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Cracovia rozpocznie się w piątek, 19 września o godzinie 18:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Rywalizację skomentują Filip Surma i Michał Trela.

GKS Katowice – Cracovia: stream online

Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) dostęp kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Reklama

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u

wygraną Cracovii

remisem wygraną GKS-u 38%

wygraną Cracovii 38%

remisem 25% 8+ Votes

Kiedy i o której mecz GKS Katowice – Cracovia? Spotkanie GKS Katowice – Cracovia rozpocznie się w piątek, 19 września o godzinie 18:00. Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Cracovia? Transmisję ze spotkania GKS Katowice – Cracovia można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.