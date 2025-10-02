REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Legii?
Mecz Legii Warszawa z Samsunsporem w 1. kolejce Ligi Konferencji można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto transmisja będzie dostępna przez internet za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.
Dostęp do kanałów Polsat Sport możesz uzyskać poprzez specjalny 3-miesięczny voucher od Superbet.
Mecz Legii dzisiaj: transmisja TV
Dzisiejsze spotkanie Legia Warszawa – Samsunspor będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek meczu w czwartek (2 października) o godzinie 21:00.
Mecz Legii dzisiaj: stream online
Dzisiejszy mecz Legii Warszawa można obejrzeć również w internecie. Transmisja online dostępna będzie o godzinie 20:50 na platformie streamingowej Polsat Box Go.
