Gdzie oglądać mecz Legii dzisiaj? Transmisja TV i stream online za darmo (02.10.2025)

19:22, 2. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Gdzie oglądać mecz Legii dzisiaj? Transmisja ze spotkania Legia Warszawa - Samsunspor będzie dostępna w TV oraz w formie streamu online.

Juergen Elitim
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Juergen Elitim
Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Legii?

Mecz Legii Warszawa z Samsunsporem w 1. kolejce Ligi Konferencji można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto transmisja będzie dostępna przez internet za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Mecz Legii dzisiaj: transmisja TV

Dzisiejsze spotkanie Legia Warszawa – Samsunspor będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek meczu w czwartek (2 października) o godzinie 21:00.

Mecz Legii dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz Legii Warszawa można obejrzeć również w internecie. Transmisja online dostępna będzie o godzinie 20:50 na platformie streamingowej Polsat Box Go.

O której dzisiaj mecz Legii Warszawa?

Dzisiejszy mecz Legii Warszawa z Samsunsporem w ramach 1. kolejki Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek (2 października) o godzinie 21:00.

Gdzie obejrzeć mecz Legii dzisiaj?

Dzisiejsze spotkanie Legia – Samsunspor możesz obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, a także online w serwisie Polsat Box Go.