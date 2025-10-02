Gdzie oglądać mecz Legii dzisiaj? Transmisja ze spotkania Legia Warszawa - Samsunspor będzie dostępna w TV oraz w formie streamu online.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Juergen Elitim

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Legii?

Mecz Legii Warszawa z Samsunsporem w 1. kolejce Ligi Konferencji można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto transmisja będzie dostępna przez internet za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Dostęp do kanałów Polsat Sport możesz uzyskać poprzez specjalny 3-miesięczny voucher od Superbet. Jeśli odbierzesz go teraz, to obejrzysz wszystkie mecze Legii Warszawa i pozostałych polskich drużyn w fazie ligowej LK. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł, a więc oszczędzasz wielką sumę.

Jak oglądać mecze Legii dzięki voucherowi od Superbet?

Voucher na pakiet Polsat Sport od Superbet otrzymasz, jeśli wykonasz te kroki:

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (z tego linku), Wpłać minimum 40 zł i postaw dowolny zakład, Zweryfikuj swoje konto gracza, Na podany adres e-mail otrzymasz voucher, Wykorzystaj kod i oglądaj wszystkie pucharowe spotkania Legii Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa!

Mecz Legii dzisiaj: transmisja TV

Dzisiejsze spotkanie Legia Warszawa – Samsunspor będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek meczu w czwartek (2 października) o godzinie 21:00.

Mecz Legii dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz Legii Warszawa można obejrzeć również w internecie. Transmisja online dostępna będzie o godzinie 20:50 na platformie streamingowej Polsat Box Go.

