Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Jagiellonii?
Spotkanie Jagiellonii Białystok z Hamrun Spartans w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Fani mogą również śledzić mecz online w serwisie Polsat Box Go.
Dostęp do kanałów Polsat Sport można uzyskać także poprzez specjalny voucher od Superbet. Aktywując go teraz, obejrzysz wszystkie mecze Jagiellonii Białystok i innych polskich drużyn w rozgrywkach Ligi Konferencji. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł, a więc oszczędzasz wielką sumę.
Jak oglądać mecze Jagiellonii dzięki voucherowi od Superbet?
Aby odebrać 3-miesięczny voucher na pakiet Polsat Sport, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:
- Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij tutaj),
- Wpłać minimum 40 zł i zawrzyj pierwszy zakład,
- Przejdź proces weryfikacji konta,
- Na maila otrzymasz unikalny kod,
- Użyj vouchera i oglądaj wszystkie mecze Jagiellonii, Rakowa, Lecha i Legii w Lidze Konferencji.
Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja TV
Pojedynek Jagiellonia Białystok – Hamrun Spartans pokaże na żywo stacja Polsat Sport 2. Początek meczu zaplanowano na czwartek, 2 października 2025 roku o godzinie 18:45.
Mecz Jagiellonii dzisiaj: stream online
Starcie Jagiellonia – Hamrun będzie również dostępne online. Transmisja ruszy kilka minut przed pierwszym gwizdkiem na platformie Polsat Box Go, która udostępnia kanał Polsat Sport 2.
Kto wygra mecz?
- Jagiellonia 100%
- Hamrun 0%
- Będzie remis 0%
5+ Votes
Spotkanie Jagiellonia Białystok – Hamrun Spartans odbędzie się w czwartek (2 października 2025) o godzinie 18:45.
Mecz Jagiellonia – Hamrun można oglądać w telewizji na Polsat Sport 2 oraz online w serwisie Polsat Box Go.