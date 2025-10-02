Gdzie oglądać mecz Jagiellonii dzisiaj? Transmisja ze spotkania Jagiellonia - Hamrun będzie dostępna w TV oraz za pośrednictwem streamu online.

Dimitrije Vasiljevic / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Jagiellonii?

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Hamrun Spartans w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Fani mogą również śledzić mecz online w serwisie Polsat Box Go.

Dostęp do kanałów Polsat Sport można uzyskać także poprzez specjalny voucher od Superbet. Aktywując go teraz, obejrzysz wszystkie mecze Jagiellonii Białystok i innych polskich drużyn w rozgrywkach Ligi Konferencji. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł, a więc oszczędzasz wielką sumę.

Jak oglądać mecze Jagiellonii dzięki voucherowi od Superbet?

Aby odebrać 3-miesięczny voucher na pakiet Polsat Sport, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij tutaj), Wpłać minimum 40 zł i zawrzyj pierwszy zakład, Przejdź proces weryfikacji konta, Na maila otrzymasz unikalny kod, Użyj vouchera i oglądaj wszystkie mecze Jagiellonii, Rakowa, Lecha i Legii w Lidze Konferencji.

Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja TV

Pojedynek Jagiellonia Białystok – Hamrun Spartans pokaże na żywo stacja Polsat Sport 2. Początek meczu zaplanowano na czwartek, 2 października 2025 roku o godzinie 18:45.

Mecz Jagiellonii dzisiaj: stream online

Starcie Jagiellonia – Hamrun będzie również dostępne online. Transmisja ruszy kilka minut przed pierwszym gwizdkiem na platformie Polsat Box Go, która udostępnia kanał Polsat Sport 2.

