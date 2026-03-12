Lech Poznań i Raków Częstochowa grają w czwartek, 12 marca 2026 roku, mecze 1/8 finału Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje spotkań Lecha z Szachtarem Donieck i Rakowa z Fiorentiną w TV oraz online.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Puchar za Ligę Konferencji

Gdzie oglądać Ligę Konferencji? Transmisje meczów Lecha i Rakowa

W czwartek, 12 marca 2026 roku, kibice w Polsce będą mogli śledzić dwa bardzo ciekawe mecze z udziałem naszych klubów w 1/8 finału Ligi Konferencji. Lech Poznań zagra u siebie z Szachtarem Donieck, a Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje na żywo w TV i online.

Lech Poznań – Szachtar Donieck: gdzie oglądać?

Mecz Lech Poznań – Szachtar Donieck zostanie rozegrany w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 18:45. Spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA będzie można obejrzeć na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Kolejorz przystępuje do tego spotkania po awansie z rundy play-off i będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Lech w europejskich pucharach u siebie prezentował się w tym sezonie solidnie, dlatego kibice mogą liczyć na emocjonujące widowisko przeciwko rozpędzonemu Szachtarowi.

Fiorentina – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?

Mecz Fiorentina – Raków Częstochowa odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2.

Raków trafił na wymagającego rywala, ale dobra organizacja gry i solidna defensywa mogą sprawić, że częstochowianie powalczą we Florencji o korzystny wynik przed rewanżem. Fiorentina pozostaje faworytem, jednak forma włoskiego zespołu w ostatnich tygodniach nie była stabilna.

Liga Konferencji: transmisje TV i online

Kibice, którzy chcą oglądać mecze polskich klubów w Lidze Konferencji, powinni szukać transmisji na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Sport Premium 2. To właśnie tam będzie można śledzić czwartkowe spotkania Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa w 1/8 finału rozgrywek.

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Szachtar Donieck? Transmisja meczu Lech Poznań – Szachtar Donieck będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Gdzie oglądać mecz Fiorentina – Raków Częstochowa? Spotkanie Fiorentina – Raków Częstochowa pokażą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Kiedy grają Lech i Raków w Lidze Konferencji? Lech Poznań zagra z Szachtarem Donieck 12 marca 2026 roku o godzinie 18:45, a Raków Częstochowa z Fiorentiną tego samego dnia o godzinie 21:00.

