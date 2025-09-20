Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Realu Madryt? Transmisja na żywo dzisiaj (20.09.2025)

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Realu Madryt?
Darmową opcją oglądania spotkania Realu Madryt jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją odblokować, wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Dzięki temu kibice zyskają dostęp do transmisji online na komputerze, smartfonie czy tablecie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak oglądać mecz Realu Madryt w STS TV?
Mecz Realu Madryt możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych warunków:
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja meczu zostanie odblokowana i znajdziesz ją w sekcji „zakłady live”
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV
Sobotnie spotkanie Realu Madryt z Espanyolem w La Liga będzie transmitowane na żywo w telewizji na kanale CANAL+ Sport (Pol). Początek meczu zaplanowano na godzinę 16:15 czasu polskiego.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online
Dzisiejszy mecz Królewskich można śledzić również w internecie. Transmisja będzie dostępna na platformie Canal+ Online, która pozwala oglądać wydarzenia sportowe na komputerze, urządzeniach mobilnych i Smart TV.
Reklama
Mecz Realu Madryt w ramach 5. kolejki La Liga odbędzie się w sobotę, 20 września 2025 roku o godzinie 16:15.
Transmisję meczu Realu Madryt zobaczysz na kanale CANAL+ Sport (Pol), a online w serwisie Canal+ Online. Alternatywnie dostępna jest również darmowa opcja poprzez STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.