Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Realu Madryt? Transmisja na żywo dzisiaj (20.09.2025)

20. września 2025
W sobotę, 20 września 2025 roku, Real Madryt rozegra spotkanie w ramach 5. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie oglądać dzisiejszy mecz Królewskich na żywo. Transmisja dostępna będzie w telewizji i internecie.

Kylian Mbappe
QSP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Realu Madryt?

Darmową opcją oglądania spotkania Realu Madryt jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją odblokować, wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Dzięki temu kibice zyskają dostęp do transmisji online na komputerze, smartfonie czy tablecie.

Oglądaj mecz Real – Espanyol ZA DARMO w STS TV! Z kodem GOAL

Jak oglądać mecz Realu Madryt w STS TV?

Mecz Realu Madryt możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych warunków:

  • Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL
  • Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  • Transmisja meczu zostanie odblokowana i znajdziesz ją w sekcji „zakłady live”
Oglądaj mecz Real – Espanyol ZA DARMO!

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV

Sobotnie spotkanie Realu Madryt z Espanyolem w La Liga będzie transmitowane na żywo w telewizji na kanale CANAL+ Sport (Pol). Początek meczu zaplanowano na godzinę 16:15 czasu polskiego.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz Królewskich można śledzić również w internecie. Transmisja będzie dostępna na platformie Canal+ Online, która pozwala oglądać wydarzenia sportowe na komputerze, urządzeniach mobilnych i Smart TV.

O której mecz Realu Madryt?

Mecz Realu Madryt w ramach 5. kolejki La Liga odbędzie się w sobotę, 20 września 2025 roku o godzinie 16:15.

Gdzie oglądać mecz Realu Madryt dzisiaj?

Transmisję meczu Realu Madryt zobaczysz na kanale CANAL+ Sport (Pol), a online w serwisie Canal+ Online. Alternatywnie dostępna jest również darmowa opcja poprzez STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.

