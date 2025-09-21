W niedzielę, 21 września 2025 roku, FC Barcelona zmierzy się w meczu 5. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie oglądać dzisiejszy mecz Blaugrany. Transmisja dostępna jest w telewizji i internecie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie oglądać mecz Barcelony dzisiaj? Transmisja za darmo

Darmową opcją oglądania dzisiejszego spotkania Barcelony z Getafe jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją odblokować, należy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Dzięki temu kibice zyskują dostęp do transmisji online, którą można śledzić na komputerze, telefonie czy tablecie.

Jak oglądać mecz Barcelony w STS TV?

Mecz Barcelony możesz obejrzeć w STS TV po wykonaniu kilku prostych kroków:

Zarejestruj TUTAJ konto w STS, wpisując kod promocyjny GOAL

Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)

Transmisja z meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

Niedzielne spotkanie FC Barcelony z Getafe będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Mecz Barcelony można oglądać również w internecie. Transmisja będzie dostępna w serwisie elevensports.pl oraz na platformie Canal+ Online, która umożliwia śledzenie wydarzeń sportowych na komputerze, smartfonie i telewizorze Smart TV.

