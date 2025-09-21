Gdzie oglądać mecz Barcelony dzisiaj? Transmisja za darmo
Darmową opcją oglądania dzisiejszego spotkania Barcelony z Getafe jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją odblokować, należy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Dzięki temu kibice zyskują dostęp do transmisji online, którą można śledzić na komputerze, telefonie czy tablecie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak oglądać mecz Barcelony w STS TV?
Mecz Barcelony możesz obejrzeć w STS TV po wykonaniu kilku prostych kroków:
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS, wpisując kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja
Niedzielne spotkanie FC Barcelony z Getafe będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego.
Mecz Barcelony dzisiaj: stream online
Mecz Barcelony można oglądać również w internecie. Transmisja będzie dostępna w serwisie elevensports.pl oraz na platformie Canal+ Online, która umożliwia śledzenie wydarzeń sportowych na komputerze, smartfonie i telewizorze Smart TV.
Reklama
Spotkanie FC Barcelony odbędzie się w niedzielę, 21 września 2025 roku o godzinie 21:00.
Transmisja dostępna będzie w telewizji na kanale Eleven Sports 1, w internecie na elevensports.pl oraz w Canal+ Online. Darmową opcją jest także STS TV po spełnieniu prostych warunków rejestracyjnych.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.