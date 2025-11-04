Gdzie leci Liga Mistrzów? Na jakim kanale oglądać Ligę Mistrzów?

Dowiedz się, gdzie oglądać Ligę Mistrzów w TV i online oraz na jakich kanałach dostępne są transmisje najważniejszych meczów.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Gdzie leci Liga Mistrzów?

Transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26 dostępne są w kanałach Canal+ Sport, Canal+ Extra 1 i CANAL+ 360. Spotkania można oglądać również online za pośrednictwem serwisu Canal+ Online. Część najciekawszych meczów pokazuje także TVP – w każdej kolejce jeden mecz trafia do otwartego kanału – TVP 1 i TVP Sport.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać Ligę Mistrzów online?

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów można śledzić na żywo w serwisie Canal+ Online. Platforma umożliwia oglądanie transmisji na komputerze, smartfonie, tablecie i Smart TV w jakości HD. Dzięki współpracy z bukmacherem STS nowi użytkownicy mogą zyskać 3 miesiące darmowego dostępu do Canal+ Online – wystarczy założyć konto i dokonać wpłaty 50 zł.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online od STS?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną. Wpłać minimum 50 zł na konto (nie musisz obstawiać żadnego zakładu). Odbierz kod, który otrzymasz SMS-em lub e-mailem, i aktywuj go w Canal+ Online.

Na jakim kanale oglądać Ligę Mistrzów?

Mecze Ligi Mistrzów w Polsce transmitują głównie kanały Canal+. W zależności od harmonogramu poszczególne spotkania można znaleźć na:

Canal+ Sport

Canal+ Extra 1

CANAL+ 360

TVP 1 lub TVP Sport (1 mecz w kolejce)

Spotkania z udziałem największych klubów – takich jak Real Madryt, Bayern Monachium, Manchester City, Liverpool czy Barcelona – najczęściej trafiają na główne anteny Canal+ i do transmisji internetowych w Canal+ Online. Platforma daje możliwość przełączania się między równolegle rozgrywanymi meczami i oglądania skrótów bezpośrednio po zakończeniu spotkania.