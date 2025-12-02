Fulham - Manchester City: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (2 grudnia) mecz 14. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Jeremy Doku

Fulham – Manchester City, gdzie oglądać?

W 14. kolejce Premier League zagrają Fulham i Manchester City, czyli zespoły o skrajnie różnych możliwościach i celach. W ostatnich tygodniach dysproporcja punktowa nie jest jednak widoczna, co pozwala fanom gospodarzy mieć nadzieję na sprawienie niespodzianki w starciu z angielskim hegemonem. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Fulham – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Fulham – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1.

Fulham – Manchester City, transmisja online

Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Fulham i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Fulham – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Fulham

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana Fulham 0%

Remis 0%

Wygrana Manchesteru City 100% 2+ Votes

Fulham – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City powinien poradzić sobie w meczu w Londynie. Współczynnik na zwycięstwo ekipy Pepa Guardioli to 1,67 przy wygranej 4.75 na zwycięstwo Fulham. Podobnie wyglądają kursy na podział punktów (4.25).

Fulham Manchester City 5.00 4.20 1.67 Odds are subject to change. Last updated 2 grudnia 2025 19:40

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Fulham – Manchester City? Starcie Fulham – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Fulham – Manchester City? Mecz odbędzie się już we wtorek (2 grudnia) o godzinie 20:30.

