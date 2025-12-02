Fulham – Manchester City, gdzie oglądać?
W 14. kolejce Premier League zagrają Fulham i Manchester City, czyli zespoły o skrajnie różnych możliwościach i celach. W ostatnich tygodniach dysproporcja punktowa nie jest jednak widoczna, co pozwala fanom gospodarzy mieć nadzieję na sprawienie niespodzianki w starciu z angielskim hegemonem. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Fulham – Manchester City, transmisja w TV
Spotkanie Fulham – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1.
Fulham – Manchester City, transmisja online
Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Fulham i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Fulham – Manchester City, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Fulham 0%
- Remis 0%
- Wygrana Manchesteru City 100%
2+ Votes
Fulham – Manchester City, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Manchester City powinien poradzić sobie w meczu w Londynie. Współczynnik na zwycięstwo ekipy Pepa Guardioli to 1,67 przy wygranej 4.75 na zwycięstwo Fulham. Podobnie wyglądają kursy na podział punktów (4.25).
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Starcie Fulham – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we wtorek (2 grudnia) o godzinie 20:30.
