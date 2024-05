Fiorentina - Napoli: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Rywalizacja na Stadio Artemio Franchi będzie do obejrzenia w internecie oraz w telewizji od godziny 20:45.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Fiorentiny

Fiorentina – Napoli, gdzie oglądać

Fiorentina i SSC Napoli to drużyny, które w tabeli ligi włoskiej dzieli różnica zaledwie dwóch punktów. Toskańczycy legitymują się bilansem 53 punktów. Z kolei ekipa z Neapolu ma 51 oczek. Partnopei cały czas liczą, że uda im się awansować do europejskich pucharów.

Fioletowi podejdą do piątkowego starcia po wygranej z Monzą (2:1). Toskańczycy wrócili tym samym na zwycięski szlak po porażce z Hellas Werona (1:2). Neapolitańczycy są z kolei od pięciu spotkań bez wygranej. W tym czasie zaliczyli trzy remisy i dwie porażki. Sprawdź typy na mecz Fiorentina – Napoli

Fiorentina – Napoli, transmisja na żywo w TV

Piątkowa potyczka będzie emitowana w telewizji na antenach Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4. Rywalizacja zacznie się od godziny 20:45.

Fiorentina – Napoli, transmisja za darmo

Konfrontację we Florencji można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Fiorentina – Napoli zostanie odblokowany.

Fiorentina – Napoli, transmisja online

Rywalizacja w ramach 37. kolejki ligi włoskiej będzie do obejrzenia również w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium to 74 zł.

Fiorentina – Napoli, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy w roli faworyta widzą gospodarzy. Wariant na zwycięstwo Fiorentiny wynosi 2.41. Remis wyceniono na 3.50. Z kolei scenariusz ze zwycięstwem Napoli oszacowano na 2.91.

Fiorentina SSC Napoli 2.44 3.50 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 maja 2024 08:05 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.