Juventus w najbliższą sobotę zagra na wyjeździe z Fiorentiną. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Fiorentina – Juventus, gdzie oglądać?

Już w sobotę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w rozgrywkach Serie A. Juventus w ramach 12. kolejki zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji po bezbramkowym remisie w derbach z Torino.

Fiorentina również swój ostatni mecz zremisowała. Viola podzieliła się punktami w starciu z Genoą (2:2). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Artemio Franchi zapowiada się jednak niezwykle interesująco, ponieważ starcia tych zespołów wzbudzają olbrzymie emocje zarówno na boisku, jak i trybunach.

Fiorentina – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Fiorentina – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Fiorentina – Juventus, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.



Fiorentina – Juventus, kto wygra?

Fiorentina – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.02. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 3.80.

Fiorentina Juventus FC 3.80 3.30 2.02 Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 16:14

Gdzie oglądać mecz Fiorentina – Juventus? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Fiorentina – Juventus? Spotkanie odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godzinie 18:00.

