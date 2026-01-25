FC Barcelona – Real Oviedo: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.01.2026)

FC Barcelona - Real Oviedo: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online. W niedzielę 25 stycznia 2026 roku Duma Katalonii zmierzy się z beniaminkiem w 21. kolejce La Liga.

Obserwuj nas w

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona – Real Oviedo, gdzie oglądać za darmo?

Niedzielny mecz FC Barcelona – Real Oviedo można oglądać zupełnie za darmo w usłudze STS TV. To transmisja, którą udostępnia bukmacher STS, gdzie można obejrzeć wszystkie spotkania La Liga. Wystarczy założyć konto i postawić dowolny zakład.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut – nawet jeśli mecz już się rozpoczął.

Co zrobić, aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu FC Barcelona – Real Oviedo?

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz mecz FC Barcelona – Real Oviedo.

Po spełnieniu powyższych kroków transmisja w STS TV zostanie odblokowana. Mecz możesz oglądać na komputerze, smartfonie lub tablecie bez dodatkowych opłat.

Barcelona – Real Oviedo, gdzie obejrzeć

Mecz FC Barcelona – Real Oviedo odbędzie się w niedzielę 25 stycznia 2026 roku o godzinie 16:15. Starcie w ramach 21. kolejki La Liga będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz w internecie na stronie elevensports.pl.

Barcelona – Real Oviedo, stream online

Stream online meczu FC Barcelona – Real Oviedo będzie dostępny za darmo w STS TV. Załóż konto z kodem GOAL i postaw zakład za minimum 2 zł, a dostęp do transmisji zostanie odblokowany bez dodatkowych opłat.

Barcelona – Real Oviedo, kto wygra?

Kto wygra mecz? FC Barcelona

Remis

Real Oviedo FC Barcelona 76%

Remis 18%

Real Oviedo 6% 17+ Votes