FC Barcelona zmierzy się dzisiaj z Olympiakosem Pireus w meczu Ligi Mistrzów. Sprawdź, kiedy dokładnie gra Barcelona i gdzie obejrzeć całe spotkanie – w telewizji oraz w legalnym streamie online.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona – Olympiakos: gdzie obejrzeć?

Mecz FC Barcelony z Olympiakosem Pireus w ramach Ligi Mistrzów będzie transmitowany wyłącznie w płatnych kanałach i serwisach streamingowych. Dzisiejsze spotkanie jest dostępne na antenie Canal+ Extra 1 oraz online za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

Barcelona – Olympiakos: transmisja TV

Mecz FC Barcelona – Olympiakos Pireus w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji wyłącznie na jednym kanale:

Canal+ Extra 1

Barcelona – Olympiakos: stream online

Najwygodniejszą i legalną opcją do oglądania meczu Barcelona – Olympiakos w ramach Ligi Mistrzów przez internet jest platforma Canal+ Online.

Kiedy gra Barcelona?

Mecz FC Barcelona – Olympiakos Pireus w Lidze Mistrzów rozpoczyna się dzisiaj (wtorek, 21 października 2025 roku). Godzina rozpoczęcia to 18:45.