FC Barcelona – Olympiakos: gdzie oglądać mecz? Kiedy gra Barcelona?

17:26, 21. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona zmierzy się dzisiaj z Olympiakosem Pireus w meczu Ligi Mistrzów. Sprawdź, kiedy dokładnie gra Barcelona i gdzie obejrzeć całe spotkanie – w telewizji oraz w legalnym streamie online.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona – Olympiakos: gdzie obejrzeć?

Mecz FC Barcelony z Olympiakosem Pireus w ramach Ligi Mistrzów będzie transmitowany wyłącznie w płatnych kanałach i serwisach streamingowych. Dzisiejsze spotkanie jest dostępne na antenie Canal+ Extra 1 oraz online za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

Oglądaj mecz Barcelony w Lidze Mistrzów! Odbierz Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jeśli szukasz sposobu na obejrzenie meczu bez bezpośredniego zakupu pełnego abonamentu, możesz skorzystać z promocji bukmachera STS, która umożliwia uzyskanie 30-dniowego darmowego vouchera na Canal+ Online (dla nowych użytkowników):

  1. Rejestracja: Załóż konto w STS z wymaganym kodem promocyjnym GOALPLUS.
  2. Wpłata: Wpłać określoną minimalną kwotę (zgodnie z regulaminem promocji 30 zł).
  3. Odbiór: Odbierz kod dostępu do Canal+ Online w wiadomości od bukmachera.

Barcelona – Olympiakos: transmisja TV

Mecz FC Barcelona – Olympiakos Pireus w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji wyłącznie na jednym kanale:

  • Canal+ Extra 1

Barcelona – Olympiakos: stream online

Najwygodniejszą i legalną opcją do oglądania meczu Barcelona – Olympiakos w ramach Ligi Mistrzów przez internet jest platforma Canal+ Online.

Kiedy gra Barcelona?

Mecz FC Barcelona – Olympiakos Pireus w Lidze Mistrzów rozpoczyna się dzisiaj (wtorek, 21 października 2025 roku). Godzina rozpoczęcia to 18:45.