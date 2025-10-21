Barcelona – Olympiakos: gdzie obejrzeć?
Mecz FC Barcelony z Olympiakosem Pireus w ramach Ligi Mistrzów będzie transmitowany wyłącznie w płatnych kanałach i serwisach streamingowych. Dzisiejsze spotkanie jest dostępne na antenie Canal+ Extra 1 oraz online za pośrednictwem platformy Canal+ Online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jeśli szukasz sposobu na obejrzenie meczu bez bezpośredniego zakupu pełnego abonamentu, możesz skorzystać z promocji bukmachera STS, która umożliwia uzyskanie 30-dniowego darmowego vouchera na Canal+ Online (dla nowych użytkowników):
- Rejestracja: Załóż konto w STS z wymaganym kodem promocyjnym GOALPLUS.
- Wpłata: Wpłać określoną minimalną kwotę (zgodnie z regulaminem promocji 30 zł).
- Odbiór: Odbierz kod dostępu do Canal+ Online w wiadomości od bukmachera.
Barcelona – Olympiakos: transmisja TV
Mecz FC Barcelona – Olympiakos Pireus w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji wyłącznie na jednym kanale:
- Canal+ Extra 1
Barcelona – Olympiakos: stream online
Najwygodniejszą i legalną opcją do oglądania meczu Barcelona – Olympiakos w ramach Ligi Mistrzów przez internet jest platforma Canal+ Online.
Kiedy gra Barcelona?
Mecz FC Barcelona – Olympiakos Pireus w Lidze Mistrzów rozpoczyna się dzisiaj (wtorek, 21 października 2025 roku). Godzina rozpoczęcia to 18:45.