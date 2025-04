PressFocus Na zdjęciu: Kamil "Taazy" Mataczyński

Gdzie obejrzeć Fame MMA 25?

Kibice, którzy będą chcieli obejrzeć galę w domu przed ekranami telewizorów lub monitorów, mogą wykupić dostęp do transmisji w systemie PPV. Zakup jest możliwy na oficjalnej stronie federacji pod adresem famemma.tv. Tradycyjnie już do wyboru są dwa pakiety.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 25?

Cena PPV nie uległa zmianie od poprzedniej gali. Dostępu można dokonać decydując się na jeden z wariantów cenowych. Podstawowy pakiet Basic, który daje możliwość oglądania gali w jakości 720p oraz dostęp do VOD na 24 godziny kosztuje 49,99 zł. Pakiet Premium z jakością 1080p i dostępem do VOD na 7 dni to koszt 54,99 zł.

Fame MMA 25: pay per view

FAME MMA 25: karta walk

Karta walka na Fame MMA 25 obejmuje dziesięć pojedynków. W oktagonie zobaczymy wielu bardzo znanych z freakfightów zawodników. Na jej zakończenie dojdzie do walki wieczoru, w której Kamil “Taazy” Mataczyński zmierzy się z Alberto Simao.

zawodnik zawodnik zasady Kamil “Taazy” Mataczyński Alberto “Afrykańska Maczeta” Simao MMA Wojciech Gola Łukasz “Tuszol” Tuszyński MMA Denis “Bad Boy” Załęcki Filip Bątkowski boks – małe rękawice Denis Labryga Jay “Da Spyda Killa” Silva MMA Magdalena “Angel” Loskot Sandra “Bad Girl” Staniszewska boks – małe rękawice Marcin “Cesarz” Najman Neffati Brothers K-1 – małe rękawice Alan Kwieciński Bartosz Szachta K-1 – małe rękawice Marcin “Thanos” Sianos Koziołek/Sequento MMA Filip “Filipek” Marcinek Piotr “Lizak” Lizakowski boks – małe rękawice Grzegorz “Greg” Gancewski Krzysztof Ryta MMA

Fame MMA 25 – gdzie obstawiać?

iedy jest Fame MMA 25?

W sobotę (5 kwietnia) czekają nas kolejne emocje związane z falą FAME MMA 25. Tym razem zawodnicy tej organizacji gościć będą w Częstochowie. Kibice, którzy zasiądą na trybunach oraz przed ekranami, obejrzą 10 bardzo ciekawie zapowiadających się walk.

Fame MMA 25: o której godzinie?

Tym razem gala Fame MMA zawita do Częstochowy. Oznaczona numerem 25 gala rozpocznie się o godzinie 19:30. Najważniejsze walki, w tym walka wieczoru rozpocznie się jednak znacznie później. Kibice nie powinni jednak narzekać na nudę, bowiem każdy pojedynek powinien dostarczyć dużych emocji.

