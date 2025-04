Fame MMA 25: typy i kursy. Gdzie obstawiać? (05.04.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Kamil "Taazy" Mataczyński

Fame MMA 25: gdzie obstawiać?

Gala Fame MMA 25 odbędzie się w sobotę (5 kwietnia 2025 roku) o godzinie 19:30 w Częstochowa. Organizatorzy przygotowali dla fanów dziesięć bardzo ciekawych pojedynków. Każdy z nich powinien dostarczyć dużych emocji. W w walce wieczoru Kamil “Taazy” Mataczyński zmierzy się z Alberto “Afrykańską Maczetą” Simao.

Fame MMA 25 – karta walk

Podczas sobotniej gali w Częstochowie w oktagonie zobaczymy 10 pojedynków. Niektóre mają wyraźnych faworytów, ale w innych trudno takiego wskazać. Jako Main Event organizatorzy zaplanowali walkę Kamila “Taazy’ego” Mataczyńskiego z Alberto “Afrykańską Maczetą” Simao. Ponadto kibicom zaprezentują się między innymi Wojciech Gola, Denis Załęcki, Denis Labryga czy Marcin Najman.

Main event: Kamil “Taazy” Mataczyński – Alberto “Afrykańska Maczeta” Simao [MMA]

Kamil “Taazy” Mataczyński – Alberto “Afrykańska Maczeta” Simao [MMA] Co-main event: Wojciech Gola – Łukasz “Tuszol” Tuszyński [MMA]

Wojciech Gola – Łukasz “Tuszol” Tuszyński [MMA] Denis “Bad Boy” Załęcki – Filip Bątkowski [boks, małe rękawice]

Denis Labruga – Jay “Da Spyda Killa” Silva [MMA]

Magdalena “Angel” Loskot – Sandra “Bad Girl” Staniszewska [boks, małe rękawice]

Marcin “Cesarz” Najman – Neffati Brothers [K-1, małe rękawice]

Alan Kwieciński – Bartosz Szachtar [K-1, małe rękawice]

Marcin “Thanos” Sianos – Koziołek/Sequento [MMA]

Filip “Filipek” Marcinek – Piotr “Lizak” Lizakowski [boks, małe rękawice]

Grzegorz “Greg” Gancewski – Krzysztof Ryta [MMA]

Fame MMA 25 – zakłady bukmacherskie

Fame MMA 25 – kursy bukmacherskie

Przed obstawianiem gali Fame MMA Reborn warto przyjrzeć się kursom na poszczególne walki, jak również liczbę rund, czy sposób zwycięstwa. Ciekawe jest to, że w walce wieczoru wyraźnym faworytem są Wardęga i Gola. Kurs na ich zwycięstwo oscyluje w granicach 1.08. Według notowań będzie to najmniej wyrównane starcie tej gali.

Walka Kurs na 1 w Betclic Kurs na 2 w Betclic Taazy – Afrykańska Maczeta 1.78 1.78 Gola – Tuszol 1.65 1.95 Bad Boy – Bątkowski 2.32 1.45 Labryga – Da Spyda Killa 1.30 2.85 Angel – Bad Girl 1.22 3.30 Najman – Neffati Brothers 2.70 1.33 Alan – Szachta 2.70 1.32 Thanos – Koziołek / Seqeunto 2.40 1.42 Filipek – Lizak 1.88 1.70 Greg – Ryta 1.25 3.10 Kursy aktualne na 4 kwietnia 2025, godz. 11:09

Fame MMA 25 – typy bukmacherskie

Walka wieczoru to zdecydowanie najciekawsze wydarzenia gali Fame MMA. Kamil “Taazy” Mataczyński i Alberto “Afrykańska Maczeta” Simao to gwarancja wielkich emocji. Bukmacherzy nie wskazują w tej walce faworyta. Moim zdaniem jednak warto rozważyć zakład na wygraną “Taazy”, który na galach Fame MMA może się pochwalić mianem niepokonanego. Jeżeli zaprezentuje się tak jak w poprzednich swoich walkach, to ma duże szanse na zwycięstwo.

Zwycięzca Strona Kursy Kamil “Taazy” Mataczyński 1.78 Alberto “Afrykańska Maczeta” Simao 1.78 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2025 19:21 .

