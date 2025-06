Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Esperance - Chelsea w ramach Klubowych Mistrzostw Świata. Z meczu dostępna będzie za darmo transmisja na żywo. Zobacz jak obejrzeć to spotkanie online.

Esperance – Chelsea: gdzie obejrzeć?

Chelsea jak dotąd odniosła jedno zwycięstwo i doznała jednej porażki w grupie D Klubowych Mistrzostw Świata 2025. Podopieczni Enzo Mareski wygrali z Los Angeles FC (2:0), lecz polegli w starciu z Flamengo (1:3). Z kolei Esperance Tunis zdobyło komplet punktów, pokonując drużynę z MLS (1:0), ale przegrali z Brazylijczykami (0:2). Faworytem bezpośredniej konfrontacji będzie drużyna The Blues, która do awansu potrzebuje jedynie remisu. Transmisja z meczu dostępna będzie tylko drogą internetową.

Esperance – Chelsea: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Esperance Tunis – Chelsea odbędzie się w nocy z wtorku na środę (25 czerwca) o godzinie 03:00. Z meczu dostępna będzie transmisja ZA DARMO w usłudze Superbet TV. Aby uzyskać do niej dostęp załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Warto pamiętać, że minimalna wpłata w Superbet to jedynie 2 zł. Tym z kodem można również zgarnąć 500 zł za wytypowanie wygranej Chelsea.

Esperance – Chelsea: transmisja online

Z meczu, który rozegrany zostanie w nocy z wtorku na środę, transmisja dostępna będzie również na platformie streamingowej DAZN.

Bonus 500 zł za wygraną Chelsea

Podanie kodu promocyjnego GOAL podczas rejestracji w Superbet pozwala również na odebranie extra bonusu 500 zł za poprawne wytypowanie wygranej Chelsea. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując podczas rejestracji zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład pojedynczy za minimum 2 zł na wygraną Chelsea w meczu z Esperance, Jeśli Chelsea odniesie zwycięstwo, to otrzymasz dodatkowy bonus 500 zł.

Esperance – Chelsea: kto wygra?

Esperance – Chelsea: kursy bukmacherskie

Superbet wskazał wyraźnego faworyta w spotkaniu Esperance Tunis – Chelsea. Analitycy uważają, że The Blues odniosą pewne zwycięstwo, co odzwierciedla wysokość kursu, który wynosi zaledwie 1.28. Natomiast wygraną Esperance można dodać do kuponu ze współczynnikiem 10.0. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, oszacowano z kursem 5.75.

Esperance Chelsea 10.0 5.75 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 czerwca 2025 13:08 .

Gdzie oglądać mecz Esperance – Chelsea? Transmisja meczu Esperance – Chelsea będzie dostępna w internecie na platformie DAZN, a także w usłudze Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Esperance – Chelsea? Mecz Esperance – Chelsea zostanie rozegrany w środę (25 czerwca) o godzinie 03:00.

