Espanyol – Atletico Madryt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.08.2025)

Espanyol podejmie Atletico Madryt w ramach 1. kolejki La Liga. Mecz odbędzie się już w niedzielę, 17 sierpnia, o godz. 21:30. Transmisja w TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz Espanyol - Atletico Madryt?

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Espanyol – Atletico: gdzie oglądać?

W niedzielę, 17 sierpnia, o godzinie 21:30 na Estadi Cornella-El Prat w Barcelonie, Espanyol podejmie Atletico Madryt w meczu inaugurującym nowy sezon. Gospodarze zakończyli ubiegłe rozgrywki na 14. miejscu z dorobkiem 42 punktów. Latem klub z Katalonii przeprowadził jednak szeroką przebudowę składu, sprowadzając aż dziewięciu nowych piłkarzy. Najważniejszym ruchem było wykupienie Roberto Fernandeza po udanym wypożyczeniu z Bragi.

Atletico do sezonu przystępuje z zupełnie innymi ambicjami. Rojiblancos zakończyli poprzednie rozgrywki na trzecim miejscu, tracąc osiem punktów do Realu Madryt i dwanaście do mistrzowskiej Barcelony. Podopieczni Diego Simeone liczą, że tym razem uda im się powalczyć o tytuł mistrza Hiszpanii, który ostatni raz zdobyli w sezonie 2020/21. Sprawdź, gdzie zobaczyć mecz Espanyol – Atletico Madryt.

Espanyol – Atletico: transmisja w TV

Spotkanie Espanyolu z Atletico Madryt obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport, a do skomentowania zostali wyznaczeni Piotr Laboga i Jakub Kręcidło.

Espanyol – Atletico: transmisja za darmo

Mecz Espanyol – Atletico Madryt można również obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Wystarczy spełnić dwa warunki, żeby uzyskać do niej dostęp.

RCD Mallorca – FC Barcelona, transmisja online

Spotkanie Espanyolu z Atletico Madryt może także obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Pakiet Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+ oraz paczką stacji Eleven Sports to obecnie koszt 75 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Espanyol – Atletico: sonda

Espanyol – Atletico: kursy bukmacherskie

Espanyol Atletico Madryt 6.00 4.00 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 12:00 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Espanyol – Atletico Madryt? Mecz będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport oraz w usługach CANAL+ online i STS TV z kodem GOAL. Kiedy odbędzie się mecz Espanyol – Atletico Madryt? Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 17 sierpnia, o godzinie 21:30.

