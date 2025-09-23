EFL Cup – gdzie oglądać? Transmisje Carabao Cup (23.09.2025)

EFL Cup – gdzie oglądać?
Mecze EFL Cup można oglądać w usłudze STS TV. Jest to bukmacherska platforma, która udostępni za darmo transmisje wszystkich meczów Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026. Wystarczy zarejestrować się z kodem GOAL, a następnie postawić zakład za minimalną kwotę i przejść do sekcji „zakłady na żywo”.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak oglądać EFL Cup w STS TV?
- Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL (z tego linku),
- Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł,
- Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję wybranego meczu EFL Cup!
Mecze EFL Cup – 23.09.2025
We wtorek (23 września) w ramach 1/16 finału EFL Cup odbędzie się osiem poniższych spotkań:
- Barnsley – Brighton
- Burnley – Cardiff
- Fulham – Cambridge Utd
- Lincoln – Chelsea
- Wigan – Wycombe
- Wolves – Everton
- Wrexham – Reading
- Liverpool – Southampton
Najciekawiej zapowiada się starcie Liverpoolu z Southampton, ale warto również zwrócić uwagę na poczynania londyńskiej Chelsea.
Carabao Cup 2025/2026 – czy jest w TV?
W sezonie 2025/2026 mecze Carabao Cup, czyli Pucharu Ligi Angielskiej, nie będą transmitowane w polskiej telewizji. Żadna stacja nie uzyskała praw do transmitowania tych rozgrywek.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.