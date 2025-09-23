EFL Cup – gdzie oglądać? Transmisje Carabao Cup (23.09.2025)

EFL Cup - gdzie oglądać? Transmisje Carabao Cup 2025/2026 nie będą dostępne w polskiej telewizji. Mecze można obejrzeć u legalnych bukmacherów - sprawdź szczegóły.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: EFL Cup

EFL Cup – gdzie oglądać?

Mecze EFL Cup można oglądać w usłudze STS TV. Jest to bukmacherska platforma, która udostępni za darmo transmisje wszystkich meczów Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026. Wystarczy zarejestrować się z kodem GOAL, a następnie postawić zakład za minimalną kwotę i przejść do sekcji „zakłady na żywo”.

Jak oglądać EFL Cup w STS TV?

Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL (z tego linku), Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł, Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję wybranego meczu EFL Cup!

Mecze EFL Cup – 23.09.2025

We wtorek (23 września) w ramach 1/16 finału EFL Cup odbędzie się osiem poniższych spotkań:

Barnsley – Brighton

– Burnley – Cardiff

– Fulham – Cambridge Utd

– Lincoln – Chelsea

– Wigan – Wycombe

– Wolves – Everton

– Wrexham – Reading

– Liverpool – Southampton

Najciekawiej zapowiada się starcie Liverpoolu z Southampton, ale warto również zwrócić uwagę na poczynania londyńskiej Chelsea.

Carabao Cup 2025/2026 – czy jest w TV?

W sezonie 2025/2026 mecze Carabao Cup, czyli Pucharu Ligi Angielskiej, nie będą transmitowane w polskiej telewizji. Żadna stacja nie uzyskała praw do transmitowania tych rozgrywek.

