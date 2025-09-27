Derby Madrytu 2025: gdzie oglądać? Transmisja za darmo i voucher (27.09.2025)

10:33, 27. września 2025
Jakub Boroń
Źródło: Goal.pl

Sprawdź, gdzie obejrzeć nadchodzące derby Madrytu. Spotkanie Atletico z Realem będzie transmitowane w telewizji oraz online.

Kylian Mbappe
Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Derby Madrytu: gdzie obejrzeć?

Derby Madrytu można obejrzeć w TV oraz online. Darmową transmisję udostępni platforma STS TV, która pokazuje wszystkie mecze ligi hiszpańskiej. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić dowolny zakład za minimalną kwotę 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisje zostanie odblokowana w sekcji zakładów live.

Oglądaj derby Madrytu ZA DARMO w STS TV!

Derby Madrytu 2025: transmisja TV

Oczywiście mecz Atletico Madryt z Realem Madryt można obejrzeć w telewizji. Transmisję przeprowadzi kanał CANAL+ Sport. Teraz 30-dniowy dostęp do usługi online możesz otrzymać na atrakcyjnych warunkach.

Voucher na pakiet Super Sport w Canal+ online można zdobyć dzięki ofercie bukmachera STS. Po spełnieniu wymaganych warunków każdy nowy użytkownik otrzymuje unikalny 16-cyfrowy kod, który należy wprowadzić na stronie operatora.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

