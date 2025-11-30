Crystal Palace – Manchester United, gdzie oglądać?
Pierwszą niedzielą potyczkę w ramach 13. kolejki Premier League zaplanowano na Selhurst Park, gdzie Crystal Palace podejmie Manchester United. Gospodarze plasują się tuż za najlepszą czwórką, więc to oni przynajmniej w teorii mają większe szanse na zwycięstwo. Zespół gości spróbuje natomiast przezwyciężyć trudniejszy okres i zapunktować w Londynie. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz.
Crystal Palace – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie Crystal Palace – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.
Crystal Palace – Manchester United, transmisja online
Mecz 13. kolejki Premier League z udziałem Crystal Palace i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Crystal Palace – Manchester United, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Crystal Palace 0%
- Remis 0%
- Wygrana Manchesteru United 100%
2+ Votes
Crystal Palace – Manchester United, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów za faworyta w niedzielę uznawane będzie Crystal Palace. Kurs na wygraną londyńczyków to 2.30, przy współczynniku 3.05 na sukces Manchesteru United. Jeżeli uważasz, że żadna z drużyn nie zdobędzie kompletu punktów, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.50.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Starcie Crystal Palace – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (30 listopada) o godzinie 13:00.
