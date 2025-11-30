Crystal Palace - Manchester United transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (30 listopada) mecz 13. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Ruben Amorim

Crystal Palace – Manchester United, gdzie oglądać?

Pierwszą niedzielą potyczkę w ramach 13. kolejki Premier League zaplanowano na Selhurst Park, gdzie Crystal Palace podejmie Manchester United. Gospodarze plasują się tuż za najlepszą czwórką, więc to oni przynajmniej w teorii mają większe szanse na zwycięstwo. Zespół gości spróbuje natomiast przezwyciężyć trudniejszy okres i zapunktować w Londynie. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz.

Crystal Palace – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Crystal Palace – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Crystal Palace – Manchester United, transmisja online

Mecz 13. kolejki Premier League z udziałem Crystal Palace i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Crystal Palace – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Crystal Palace

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Crystal Palace 0%

Remis 0%

Wygrana Manchesteru United 100% 2+ Votes

Crystal Palace – Manchester United, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów za faworyta w niedzielę uznawane będzie Crystal Palace. Kurs na wygraną londyńczyków to 2.30, przy współczynniku 3.05 na sukces Manchesteru United. Jeżeli uważasz, że żadna z drużyn nie zdobędzie kompletu punktów, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.50.

Crystal Palace Manchester United 2.30 3.50 3.20 Odds are subject to change. Last updated 30 listopada 2025 11:41

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Crystal Palace – Manchester United? Starcie Crystal Palace – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Crystal Palace – Manchester United? Mecz odbędzie się już w niedzielę (30 listopada) o godzinie 13:00.

