Crystal Palace - Manchester City: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (14 grudnia) mecz 16. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Crystal Palace – Manchester City, gdzie oglądać?

W 16. kolejce Premier League zobaczymy mecz z udziałem drużyn, które mają serię odpowiednio trzech i czterech zwycięstw. Na Selhurst Park Crystal Palace podejmie Manchester City. I tak spore emocje podsyca dodatkowo dystans ledwie pięciu punktów między tymi drużynami. Potyczka w Londynie wygląda na taką, które może okazać się obowiązkową propozycją w terminarzu kibica. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Crystal Palace – Manchester City

Crystal Palace – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Crystal Palace – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.

Crystal Palace – Manchester City, transmisja online

Mecz 16, kolejki Premier League z udziałem Crystal Palace i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Crystal Palace – Manchester City, kto wygra?

Crystal Palace – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków za faworyta niedzielnej rywalizacji należy uważać Manchester City. Świadczyć ma o tym współczynnik 1.88 na wygraną przyjezdnych. Zwycięstwo Crystal Palace można z kolei zagrać po kursie 4.00. Nieco niżej wyceniono zdarzenie zakładające remis (3.90).

Crystal Palace Manchester City 4.10 4.00 1.87 Odds are subject to change. Last updated 14 grudnia 2025 21:36

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Crystal Palace – Manchester City? Starcie Crystal Palace – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Crystal Palace – Manchester City? Mecz odbędzie się już w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 15:00.

