Crystal Palace – Manchester City, gdzie oglądać?
W 16. kolejce Premier League zobaczymy mecz z udziałem drużyn, które mają serię odpowiednio trzech i czterech zwycięstw. Na Selhurst Park Crystal Palace podejmie Manchester City. I tak spore emocje podsyca dodatkowo dystans ledwie pięciu punktów między tymi drużynami. Potyczka w Londynie wygląda na taką, które może okazać się obowiązkową propozycją w terminarzu kibica. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Crystal Palace – Manchester City
Crystal Palace – Manchester City, transmisja w TV
Spotkanie Crystal Palace – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.
Crystal Palace – Manchester City, transmisja online
Mecz 16, kolejki Premier League z udziałem Crystal Palace i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Crystal Palace – Manchester City, kto wygra?
Crystal Palace – Manchester City, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków za faworyta niedzielnej rywalizacji należy uważać Manchester City. Świadczyć ma o tym współczynnik 1.88 na wygraną przyjezdnych. Zwycięstwo Crystal Palace można z kolei zagrać po kursie 4.00. Nieco niżej wyceniono zdarzenie zakładające remis (3.90).
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Mecz odbędzie się już w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 15:00.
