Crystal Palace – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Nico Gonzalez

Crystal Palace – Manchester City: typy bukmacherskie

Na potencjalnie najciekawszy mecz 16. kolejki Premier League wyrasta starcie Crystal Palace – Manchester City. Starcie to można potraktować jako rewanż za ostatni finał Pucharu Anglii. To jednak również potyczka czołowych drużyn ligi angielskiej. Gospodarze w razie wygranej mogą zbliżyć się do wicelidera rozgrywek na dystans dwóch punktów. Czy to im się uda? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Crystal Palace – Manchester City: ostatnie wyniki

Końcówka listopada była trudna dla podopiecznych Olivera Glasnera. Jego zawodnicy najpierw musieli uznać wyższość Strasbourga w Lidze Konferencji (1:2), a następnie Manchesteru United i to w identycznym stosunku bramkowym. Terminarz na początku grudnia okazał się jednak korzystny, dzięki czemu londyńczycy mają aktualnie serię trzech kolejnych zwycięstw. Orły w pokonanym polu zostawiły chociażby Burnley (1:0) i Fulham (2:1).

Manchester City ma za sobą spotkanie w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów na Santiago Bernabeu. Real Madryt początkowo postawił Obywatelom niezwykle trudne warunki, co skutkowało objęciem przez nich prowadzenia. Pep Guardiola znalazł jednak sposób na odwrócenie losów tego hitu i to jego zawodnicy zwyciężyli 2:1. Wcześniej ograł 3:0 Sunderland na krajowym podwórku w ramach meczu Premier League.

Crystal Palace – Manchester City: historia

W minionym sezonie kluby te stoczyły ze sobą trzy pojedynki, w tym ten najbardziej prestiżowy na legendarnym Wembley. To tam Crystal Palace pokonało 1:0 Manchester City w finale Pucharu Anglii. Był to dla nich słodki rewanż za wysoką porażkę 2:5 w Manchesterze w meczu Premier League.

Crystal Palace – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują, że Manchester City sprosta wyzwaniu i wygra na Selhurts Park w Londynie. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi 1.85. Jeżeli uważasz, że z trzech punktów będą się cieszyć gospodarze, kurs na taki scenariusz wynosi między 3.83 a 3.90. Remis wyceniono kursem 3.70.

Crystal Palace – Manchester City: kto wygra?

Crystal Palace – Manchester City: przewidywane składy

Crystal Palace – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Crystal Palace – Manchester City odbędzie się w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

