Crystal Palace – Manchester City: czy jest transmisja? (17.05.2025)

Crystal Palace – Manchester City: gdzie oglądać?

W sobotnie popołudnie piłkarska Anglia wstrzyma oddech, gdy na legendarnym stadionie Wembley rozegrany zostanie 144. finał Pucharu Anglii. Naprzeciw siebie staną Manchester City oraz głodny historycznego sukcesu Crystal Palace. Dla Obywateli będzie to szansa na ósmy triumf w najstarszych klubowych rozgrywkach świata. Dla Orłów będzie to okazja do zdobycia pierwszego trofeum w historii.

Zespół Pepa Guardioli ma coś do udowodnienia. Choć w ostatnich latach dominują na angielskich boiskach, ten sezon nie układał się zgodnie z oczekiwaniami. Finał Pucharu Anglii to nie tylko szansa na trofeum, ale też na symboliczne uratowanie kampanii. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Crystal Palace – Manchester City.

Crystal Palace – Manchester City: czy jest transmisja?

Tegoroczny finał Pucharu Anglii pomiędzy Crystal Palace a Manchesterem City nie zostanie pokazany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem. Co więcej, kibice w Polsce nie będą mogli obejrzeć meczu również online, ponieważ żadna stacja telewizyjna ani platforma streamingowa nie nabyła praw do transmisji tych rozgrywek. Oznacza to, że finał jednej z najstarszych piłkarskich rywalizacji ominie polskich widzów.

Crystal Palace – Manchester City: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem finału Pucharu Polski jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Citizens w regulaminowym czasie gry, to taki kurs wynosi około 1.85.

Crystal Palace Manchester City 4.10 3.70 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 17 maja 2025 14:54 .

Kiedy odbędzie się mecz Crystal Palace – Manchester City? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (17 maja) o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Crystal Palace – Manchester City? Mecz finałowy Pucharu Anglii nie będzie dostępny w polskiej telewizji.

