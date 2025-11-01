Juventus w najbliższą sobotę zagra na wyjeździe z Cremonese. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Cremonese – Juventus, gdzie oglądać?

Sobotnie spotkanie w ramach 10. kolejki rozgrywek Serie A przyniesie ciekawie zapowiadające się starcie w Cremonie, gdzie miejscowe Cremonese podejmie Juventus. Beniaminek w swoim ostatnim spotkaniu okazał się lepszy od Genoi (2:0).

Juventus natomiast w swoim ostatnim meczu odniósł długo wyczekiwane zwycięstwo. Turyńczycy zdołali pokonać Udinese Calcio (3:1). Mecz w Cremonie będzie także początkiem nowego rozdziału Starej Damy, ponieważ na ławce trenerskiej zadebiutuje Luciano Spalletti.

Cremonese – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Cremonese – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Cremonese – Juventus, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Cremonese – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.50. W przypadku zwycięstwa Cremonese natomiast sięga nawet 6.40.

Cremonese Juventus FC 6.40 4.20 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2025 22:01 .

Gdzie oglądać mecz Cremonese – Juventus? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Cremonese – Juventus? Spotkanie odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 20:45.

