Cremonese – Juventus, gdzie oglądać?
Sobotnie spotkanie w ramach 10. kolejki rozgrywek Serie A przyniesie ciekawie zapowiadające się starcie w Cremonie, gdzie miejscowe Cremonese podejmie Juventus. Beniaminek w swoim ostatnim spotkaniu okazał się lepszy od Genoi (2:0).
Juventus natomiast w swoim ostatnim meczu odniósł długo wyczekiwane zwycięstwo. Turyńczycy zdołali pokonać Udinese Calcio (3:1). Mecz w Cremonie będzie także początkiem nowego rozdziału Starej Damy, ponieważ na ławce trenerskiej zadebiutuje Luciano Spalletti.
Cremonese – Juventus, transmisja w TV
Spotkanie Cremonese – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.
Cremonese – Juventus, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Cremonese – Juventus, kto wygra?
Cremonese – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.50. W przypadku zwycięstwa Cremonese natomiast sięga nawet 6.40.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 20:45.
