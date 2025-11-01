Cremonese – Juventus: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.11.2025)

Juventus w najbliższą sobotę zagra na wyjeździe z Cremonese. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Manuel Locatelli
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli
Cremonese – Juventus, gdzie oglądać?

Sobotnie spotkanie w ramach 10. kolejki rozgrywek Serie A przyniesie ciekawie zapowiadające się starcie w Cremonie, gdzie miejscowe Cremonese podejmie Juventus. Beniaminek w swoim ostatnim spotkaniu okazał się lepszy od Genoi (2:0).

Juventus natomiast w swoim ostatnim meczu odniósł długo wyczekiwane zwycięstwo. Turyńczycy zdołali pokonać Udinese Calcio (3:1). Mecz w Cremonie będzie także początkiem nowego rozdziału Starej Damy, ponieważ na ławce trenerskiej zadebiutuje Luciano Spalletti.

Cremonese – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Cremonese – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Cremonese – Juventus, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Cremonese – Juventus, kto wygra?

Cremonese – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.50. W przypadku zwycięstwa Cremonese natomiast sięga nawet 6.40.

Cremonese
Juventus FC
6.40
4.20
1.50
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2025 22:01.
Gdzie oglądać mecz Cremonese – Juventus?

Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się mecz Cremonese – Juventus?

Spotkanie odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 20:45.

