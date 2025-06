ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Mikkel Maigaard

Cracovia – Dukla: gdzie obejrzeć?

Cracovia rozegra w sobotę drugi sparingowy mecz przed nowym sezonem. Podopieczni Luki Elsnera tym razem zmierzy się z Duklą Bańską Bystrzyca. W swoim pierwszym meczu zremisowali 1:1 ze Slezsky FC Opawa. Dla słoweńskiego szkoleniowca, który objął Pasy przed nowym sezonem, będzie to kolejna okazja do przyjrzenia się swojej nowej drużynie. Mecz rozpocznie się o godzinie 11:00 i będzie można go oglądać online.

Cracovia – Dukla: transmisja za darmo

Sparingowy pojedynek Cracovii z Duklą Bańska Bystrzyca zaplanowany został na sobotę (28 czerwca). Pierwszy gwizdek ma zabrzmieć o godzinie 11:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna ZA DARMO na platformie Superbet TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy założyć konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Warto także pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to jedynie 2 zł, a wpłacając 20 zł można odblokować bonus powitalny. Mecz można obejrzeć także na youtubowym kanale Cracovii.

Cracovia – Dukla: o której sparing Cracovii?

Sparingowe spotkanie Cracovii, w którym jej rywalem będzie Dukla, rozpocznie się o 11:00.

