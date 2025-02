PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Berat Djimsiti

Brugge – Atalanta, gdzie oglądać?

Środowe zmagania w rozgrywkach Ligi Mistrzów rozpoczniemy od wizyty w Belgii. To właśnie tam dojdzie do pierwszego spotkania, w którym Club Brugge zmierzy się z Atalantą Bergamo. Michał Skóraś i spółka przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach po pokonaniu w miniony weekend OH Leuven (1:0).

Atalanta Bergamo natomiast w ostatnim meczu zaprezentował ofensywny popis. Podopieczni Gian Piero Gasperini bowiem rozgromili Hellas Veronę rezultatem aż 5:0. Nadchodzące starcie zatem zapowiada się niezwykle interesująco.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brugge – Atalanta, transmisja w TV

Spotkanie Club Brugge – Atalanta Bergamo obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2.

Brugge – Atalanta, transmisja online

Transmisja meczu Brugge – Atalanta za pośrednictwem internetu będzie dostępna w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport można uzyskać na 30 dni odbierając voucher w promocji Fortuny. Co trzeba zrobić?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Aby oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów online możesz również sam wykupić dostęp. Aktualnie cena pakietu Super Sport w usłudze CANAL+ online wynosi 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

Kurs 150 na zwycięzcę mecz Brugge – Atalanta

Superbet przygotował również ofertę dzięki której zakład na zwycięzcę spotkania Brugge – Atalanta można postawić po kursie 150. Do zgarnięcia jest aż 300 zł bonusu. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład pojedynczy za min. 2 zł na zwycięzcę meczu Brugge – Atalanta Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz bonus 300 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brugge – Atalanta, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Brugge

remisem

wygraną Atalanty wygraną Brugge 0%

remisem 0%

wygraną Atalanty 100% 2+ Votes

Brugge – Atalanta, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem środowego starcia jest Atalanta Bergamo. Jeśli rozważasz typ na wygraną Włochów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa Club Brugge natomiast sięga nawet 3.60.

Club Bruges Atalanta 3.10 3.30 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2025 09:22 .

Gdzie obejrzeć mecz Brugge – Atalanta? Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Canal+ Extra 2. Rywalizację ponadto możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Brugge – Atalanta? Mecz odbędzie się już w środę, 12 lutego, o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.