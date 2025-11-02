Chrobry Głogów - Wisła Kraków: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Chrobry Głogów – Wisła Kraków: gdzie oglądać?

Niedzielne spotkanie z udziałem Chrobrego Głogów i Wisły Kraków tradycyjnie jest do obejrzenia w tradycyjnej telewizji, jak i online. Prawa do pokazywania meczów z Betclic 1. Ligi posiada TVP. Transmituje poszczególne spotkania swoich antenach, a także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport dostępnej na urządzenia mobilne oraz na Smart TV.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

Niedzielne starcie Chrobrego Głogów i Wisły Kraków, to biorąc pod uwagę aktualną sytuację w tabeli Betclic 1. Ligi, hit 15. kolejki. Biała Gwiazda jest liderem rozgrywek. Z kolei na czwartym miejscu po czterech zwycięstwach z rzędu zadomowili się Pomarańczowo-czarni. W roli faworyta do potyczki podejdzie zespół Mariusza Jopa. W każdym razie głogowianie nie zamierzają tanio sprzedać skóry.

Chrobry Głogów – Wisła Kraków: transmisja w TV

Transmisja z niedzielnej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Chrobry Głogów – Wisłą Kraków rozpocznie się w niedzielę, 2 listopada o godzinie 14:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP Polonia i TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Sławomir Kwiatkowski i Tomasz Łapiński.

Chrobry Głogów – Wisła Kraków: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z obiektu w Głogowie. Mecz z udziałem Chrobrego Głogów i Wisły Kraków będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Chrobry – Wisła zapewnia też usługa Betclic TV.

Kiedy i o której mecz Chrobry Głogów – Wisła Kraków? Spotkanie Chrobry – Wisły rozpocznie się w niedzielę, 2 listopada o godzinie 14:30. Gdzie oglądać mecz Chrobry Głogów – Wisła Kraków? Transmisję ze spotkania Chrobry – Wisła można obejrzeć w telewizji na antenach TVP Polonia i TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

