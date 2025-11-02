Chrobry Głogów – Wisła Kraków: gdzie oglądać?
Niedzielne spotkanie z udziałem Chrobrego Głogów i Wisły Kraków tradycyjnie jest do obejrzenia w tradycyjnej telewizji, jak i online. Prawa do pokazywania meczów z Betclic 1. Ligi posiada TVP. Transmituje poszczególne spotkania swoich antenach, a także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport dostępnej na urządzenia mobilne oraz na Smart TV.
Niedzielne starcie Chrobrego Głogów i Wisły Kraków, to biorąc pod uwagę aktualną sytuację w tabeli Betclic 1. Ligi, hit 15. kolejki. Biała Gwiazda jest liderem rozgrywek. Z kolei na czwartym miejscu po czterech zwycięstwach z rzędu zadomowili się Pomarańczowo-czarni. W roli faworyta do potyczki podejdzie zespół Mariusza Jopa. W każdym razie głogowianie nie zamierzają tanio sprzedać skóry.
Chrobry Głogów – Wisła Kraków: transmisja w TV
Transmisja z niedzielnej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Chrobry Głogów – Wisłą Kraków rozpocznie się w niedzielę, 2 listopada o godzinie 14:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP Polonia i TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Sławomir Kwiatkowski i Tomasz Łapiński.
Chrobry Głogów – Wisła Kraków: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z obiektu w Głogowie. Mecz z udziałem Chrobrego Głogów i Wisły Kraków będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Chrobry – Wisła zapewnia też usługa Betclic TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Chrobregoi 25%
- wygraną Wisły 75%
- remisem 0%
4+ Votes
