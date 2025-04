Chelsea - Everton: gdzie oglądać mecz Premier League. Sobota z ligą angielską rozpocznie się od spotkania na Stamford Bridge. The Blues walczą o awans do Ligi Mistrzów. Sprawdź gdzie oglądać mecz Chelsea - Everton.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Chelsea – Everton: gdzie oglądać?

Chelsea przed własną publicznością zmierzy się z Evertonem w meczu otwierającym 34. kolejkę Premier League. The Blues w ubiegły weekend w ostatnich minutach odwrócili wynik spotkania z Fulham, wygrywając (2:1). Tym samym pozostali w grze o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Z kolei The Toffees, choć długo stawiali opór, stracili dwie bramki pod koniec rywalizacji z Manchesterem City, przegrywając (0:2).

Chelsea – Everton: transmisja w TV

Mecz Chelsea – Everton odbędzie się w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 13:30. Transmisje przeprowadzi stacja Canal+, a spotkanie można oglądać na kanale Canal+ Sport. Starcie skomentuje duet Piotr Domagała i Michał Zachodny.

Chelsea – Everton: transmisja online

Transmisja spotkania będzie dostępna w usłudze Canal+ online. Aby uzyskać dostęp do meczu, należy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W abonamencie znajdą się także spotkania La Ligi, Ekstraklasy i Ligi Mistrzów. Ponadto starcie będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay.

Chelsea – Everton: kto wygra?

Chelsea – Everton: kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że zdecydowanym faworytem będzie Chelsea, co odzwierciedlają kursy oferowane przez bukmacherów na ten mecz. Wygrana The Blues została oszacowana ze współczynnikiem ok. 1.61, zaś triumf Evertonu z kursem ok. 5.50.

Chelsea Everton 1.48 4.50 7.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2025 08:32 .

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Everton? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport, a także w internecie w usłudze Canal+ online i usłudze Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Chelsea – Everton? Mecz odbędzie się w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 13:30 na Stamford Bridge w Londynie.

