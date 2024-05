Chelsea – Bournemouth: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (19.05.2024)

Chelsea - Bournemouth: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online. The Blues w ostatniej kolejce Premier League mogą przypieczętować awans do europejskich pucharów. Sprawdź gdzie oglądać mecz Chelsea - Bournemouth.

Chelsea – Bournemouth: gdzie oglądać?

Podopieczni Mauricio Pochettino dość sensacyjnie odwrócili losy kiepskiego sezonu i na finiszu są już prawie pewni gry w europejskich pucharach. Aby przypieczętować awans, potrzebują zaledwie jednego punktu. Aczkolwiek Chelsea wciąż może wskoczyć na 5. miejsce w lidze, jeśli Tottenham w ostatniej kolejce zgubi punkty.

Bournemouth zakończy sezon na granicy górnej połowy tabeli. Podopieczni Gary’ego O’Neila spisali się przyzwoicie i zajmują 11. miejsce w Premier League z dorobkiem 48 punktów. Jeśli rywal przed nimi zgubi punkty, a Wisienki wygrają swój mecz, zajmą jedną pozycję wyżej na koniec sezonu niż dotychczasowe miejsce w tabeli. Sprawdź nasze typy na mecz Chelsea – Bournemouth.

Chelsea – Bournemouth: transmisja w TV

Spotkanie nie będzie transmitowane w telewizji.

Chelsea – Bournemouth: transmisja online

Mecz ostatniej 38. kolejki Premier League będzie można obejrzeć w internecie na platformie streamingowej Viaplay.

Chelsea – Bournemouth: kto wygra?

Chelsea – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu zdaniem bukmacherów będzie Chelsea. The Blues w przypadku minimum remisu zapewnią sobie awans do europejskich pucharów. Kurs na triumf gospodarzy wynosi 1.45, zaś w przypadku gości to aż 6.00.

Chelsea Bournemouth 1.47 5.50 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2024 06:09 .

Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Bournemouth?

Spotkanie będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Chelsea – Bournemouth?

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (19 maja) o godzinie 17:00.

