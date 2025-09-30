Chelsea – Benfica: Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (30.09.2025)

Chelsea – Benfica: Gdzie oglądać?
Jednym z meczy 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów jest rywalizacja pomiędzy Chelsea a zespołem Benfiki Lizbona. Wszystko wskazuje na to, że faworytem są gospodarze, ale goście po zmianie trenera są w dobrej formie. Dlatego też warto obejrzeć ten mecz, który zapowiada się ciekawie pod wieloma względami. Można się bowiem nastawiać na ofensywną piłkę ze sporą liczbą goli.
Chelsea – Benfica: Transmisja TV
Spotkanie Chelsea – Benfica będzie dostępne w telewizji na kanele Canal+ Sport 5 oraz Canal+ Extra 2. Poza tym także na otwartej antenie: na kanale TVP 1 oraz TVP Sport. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 we wtorek 30 września 2025 roku.
Chelsea – Benfica: Stream online
Ten mecz pomiędzy Chelsea a Benfiką Lizbona będzie można oglądać online w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na stronie i aplikacji sport.tvp.pl. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Kto wygra mecz?
- Chelsea 67%
- Remis 33%
- Benfica 0%
3+ Votes
