Chelsea – Benfica: Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (30.09.2025)

Chelsea - Benfica: Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Faworytem są gospodarze, ale rywal z pewnością postawi trudne warunki.

Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Chelsea – Benfica: Gdzie oglądać?

Jednym z meczy 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów jest rywalizacja pomiędzy Chelsea a zespołem Benfiki Lizbona. Wszystko wskazuje na to, że faworytem są gospodarze, ale goście po zmianie trenera są w dobrej formie. Dlatego też warto obejrzeć ten mecz, który zapowiada się ciekawie pod wieloma względami. Można się bowiem nastawiać na ofensywną piłkę ze sporą liczbą goli.

Chelsea – Benfica: Transmisja TV

Spotkanie Chelsea – Benfica będzie dostępne w telewizji na kanele Canal+ Sport 5 oraz Canal+ Extra 2. Poza tym także na otwartej antenie: na kanale TVP 1 oraz TVP Sport. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 we wtorek 30 września 2025 roku.

Chelsea – Benfica: Stream online

Ten mecz pomiędzy Chelsea a Benfiką Lizbona będzie można oglądać online w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na stronie i aplikacji sport.tvp.pl. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.

