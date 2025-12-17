CF Talavera – Real Madryt: gdzie oglądać? Kiedy gra Real Madryt? (17.12.2025)

CF Talavera – Real Madryt: gdzie oglądać za darmo?
Mecz CF Talavera – Real Madryt w 1/16 finału Pucharu Króla możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który umożliwia oglądanie spotkań Realu Madryt po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli dołączysz po pierwszym gwizdku!
Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu CF Talavera – Real Madryt:
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję CF Talavera – Real Madryt.
Po wykonaniu tych kroków transmisja zostanie aktywowana automatycznie. Mecz obejrzysz bez dodatkowych opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.
CF Talavera – Real Madryt: gdzie obejrzeć?
Spotkanie CF Talavera – Real Madryt zostanie rozegrane w środę, 17 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00. Mecz 1/16 finału Pucharu Króla będzie transmitowany w telewizji na kanale Eleven Sports 1.
CF Talavera – Real Madryt: stream online
Transmisję online z meczu zapewnią platformy oferujące kanał Eleven Sports 1, w tym elevensports.pl. Alternatywnie spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.
Darmową transmisję udostępnia STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić dowolny zakład.
Mecz odbędzie się w środę, 17 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00.
Transmisja telewizyjna meczu CF Talavera – Real Madryt będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.