CF Talavera – Real Madryt: gdzie oglądać? Kiedy gra Real Madryt? (17.12.2025)

Real Madryt zagra dziś z CF Talaverą w 1/16 Pucharu Króla. Sprawdź, gdzie oglądać to spotkanie w TV oraz online.

Mickael DUCINT / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

CF Talavera – Real Madryt: gdzie oglądać za darmo?

Mecz CF Talavera – Real Madryt w 1/16 finału Pucharu Króla możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który umożliwia oglądanie spotkań Realu Madryt po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli dołączysz po pierwszym gwizdku!

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu CF Talavera – Real Madryt:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję CF Talavera – Real Madryt.

Po wykonaniu tych kroków transmisja zostanie aktywowana automatycznie. Mecz obejrzysz bez dodatkowych opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.

CF Talavera – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Spotkanie CF Talavera – Real Madryt zostanie rozegrane w środę, 17 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00. Mecz 1/16 finału Pucharu Króla będzie transmitowany w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

CF Talavera – Real Madryt: stream online

Transmisję online z meczu zapewnią platformy oferujące kanał Eleven Sports 1, w tym elevensports.pl. Alternatywnie spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.