Celta - Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja z tego spotkania 12. kolejki La Liga będzie dostępna w standardowej TV oraz online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Celta Vigo – FC Barcelona: gdzie oglądać za darmo?

Mecz FC Barcelony z Celtą Vigo możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalny stream udostępniany przez bukmachera STS, który pokazuje na żywo wszystkie mecze Barcelony w sezonie 2025/2026. Wystarczy krótka rejestracja, aby uzyskać dostęp do transmisji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cały proces rejestracji i aktywacji transmisji zajmuje tylko kilka minut — zdążysz nawet po rozpoczęciu meczu!

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Celta Vigo – Barcelona:

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład o wartości minimum 2 zł, Otwórz sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Celta Vigo – FC Barcelona.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV zostanie automatycznie aktywowana. Mecz można oglądać bez dodatkowych kosztów na komputerze, tablecie lub telefonie.

Celta Vigo – FC Barcelona: transmisja TV

Spotkanie Celta Vigo – FC Barcelona w ramach 12. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę, 9 listopada 2025 roku o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał CANAL+ Sport.

Celta Vigo – FC Barcelona: stream online

Stream online z meczu Celta – Barcelona będzie dostępny na platformie Canal+ Online (dla użytkowników z wykupionym pakietem sportowym). Transmisję można obejrzeć też bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.