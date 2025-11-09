Celta Vigo – FC Barcelona: gdzie oglądać za darmo?
Mecz FC Barcelony z Celtą Vigo możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalny stream udostępniany przez bukmachera STS, który pokazuje na żywo wszystkie mecze Barcelony w sezonie 2025/2026. Wystarczy krótka rejestracja, aby uzyskać dostęp do transmisji.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Celta Vigo – FC Barcelona: transmisja TV
Spotkanie Celta Vigo – FC Barcelona w ramach 12. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę, 9 listopada 2025 roku o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał CANAL+ Sport.
Celta Vigo – FC Barcelona: stream online
Stream online z meczu Celta – Barcelona będzie dostępny na platformie Canal+ Online (dla użytkowników z wykupionym pakietem sportowym). Transmisję można obejrzeć też bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.
Spotkanie Celta Vigo – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 9 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.